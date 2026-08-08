Sağlık Mücadelesi Süren Aslı Bekiroğlu 9. Kez Ameliyat Olacak

Televizyon dizilerinde ve sinema projelerinde üstlendiği karakterlerle izleyici kitlesine ulaşan otuz yaşındaki oyuncu Aslı Bekiroğlu uzun süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Sanatçının hastalık serüveni rahminde tespit edilen miyomun alınması amacıyla girdiği ilk cerrahi müdahale ile başladı. Rutin bir operasyon olarak planlanan bu süreç sırasında doktorların bağırsağını yanlışlıkla kesmesi Bekiroğlu'nun hayatını doğrudan tehdit eden ağır komplikasyonlara yol açtı. Sağlık durumu kısa süre içinde hızla kötüye giden oyuncu ardı ardına farklı tıbbi müdahaleler görmek zorunda kaldı. Meydana gelen tıbbi hata sanatçının mesleki kariyerine zorunlu bir ara vermesine neden oldu. Setlerden ve kamera karşısından aylarca uzaklaşmak durumunda kalan Bekiroğlu bu meşakkatli iyileşme evresinde tam iki kez ölüm tehlikesi atlattı. Hastane odalarında fiziksel ve psikolojik olarak büyük bir direnç gösteren sanatçı tedavi sürecini kararlılıkla sürdürdü.

Sekizinci Cerrahi Müdahale Geçen Ay Yapıldı

Vücudunda oluşan kalıcı hasarları gidermek ve normal yaşantısına dönebilmek için hekimlerin gözetiminde kalan oyuncu geçtiğimiz ay yeniden hastaneye yattı. Uzmanların değerlendirmesi sonucunda sekizinci kez ameliyat masasına yatan Aslı Bekiroğlu bu operasyonu başarıyla tamamlayarak evine döndü. Medya ve kamuoyu oyuncunun tedavi sürecini nihayet noktaladığını ve artık tamamen sağlığına kavuştuğunu düşünüyordu. Ancak klinik tablo hekimlerin beklediği iyileşme hızını tam anlamıyla karşılamadı. Doktorlar hastalığın etkilerini ortadan kaldırmak adına yeni bir cerrahi müdahale yapma kararı aldı. Genç isim yaklaşan dokuzuncu operasyonunu kişisel sosyal ağları üzerinden kamuoyuna bildirdi.

Yeni Ameliyat Öncesi Yakın Çevresinden Moral Desteği

Önümüzdeki günlerde dokuzuncu kez ameliyathaneye gireceğini öğrenen Aslı Bekiroğlu karşılaştığı olumsuz klinik tabloya rağmen yaşam enerjisini korumaya özen gösteriyor. Zorlu tedavi takviminde ona en büyük desteği veren yakın dostları ve erkek arkadaşı genç oyuncunun moralini yüksek tutmak amacıyla sürpriz bir etkinlik organize etti. Bekiroğlu, sosyal medya platformunda arkadaş grubuyla birlikte eğlendiği anları içeren fotoğraf karelerini takipçilerine sundu. Paylaştığı görselin açıklama kısmına "Bir ameliyat daha çıktı diye manitam ve kankam bana spontane şenlikler düzenledi" notunu yazan sanatçı takipçilerine olumlu bir mesaj verdi. Sevenleri ve sanat dünyasından pek çok isim bu moral gönderisinin altına yüzlerce destek mesajı bırakarak oyuncuya acil şifalar diledi. Sağlık ekibinin belirlediği takvime göre ilerleyen haftalarda operasyonunu tamamlayacak olan Bekiroğlu iyileşme sürecinin ardından projelerine dönmeyi hedefliyor.