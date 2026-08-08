Murat Dalkılıç'ın 43. Yaş Gününe Boğaz'da Özel Kutlama

Şarkıcı Murat Dalkılıç, kırk üçüncü yaşını oyuncu sevgilisi Özgü Kaya'nın Boğaz'da organize ettiği tekne partisinde yakın dostlarıyla beraber kutladı.

Murat Dalkılıç'ın 43. Yaş Gününe Boğaz'da Özel Kutlama
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-08-2026 20:00

Pop müzik sahnesinin üretken isimlerinden Murat Dalkılıç kırk üçüncü yaş gününü İstanbul Boğazı'nın dikkat çekici manzarasında karşıladı. Son dönemde rol aldığı televizyon projelerindeki performansıyla seyircilerin ilgisini çeken oyuncu Özgü Kaya sevgilisi için bir tekne organizasyonu planladı. İkili şehrin kalabalık eğlence mekanlarından uzakta, İstanbul sularının sakinliğinde sadece en yakın çevrelerini ağırladı. Dalkılıç'ın sonbahar aylarında başlatmayı planladığı konser turnesi öncesine denk gelen bu kutlama sanatçıya motivasyon sağladı.

Yakın Dostlar Geceye Eşlik Etti

Özgü Kaya'nın özenle hazırladığı kutlama konsepti iki kişilik bir akşam yemeğiyle sınırlı kalmadı. Sanat ve televizyon camiasının bilinen isimleri de bu özel buluşmada çifte katıldı. Meslektaşı Ege Kökenli ile eşi Lior Ahituv teknedeki davette yer alan ana konuklar olarak öne çıktı.

Dörtlü arkadaş grubu Avrupa ve Anadolu yakası boyunca ilerleyen rotada hem akşam yemeği yedi hem güncel çalışmaları üzerine uzun sohbetler gerçekleştirdi. Konukların samimi diyalogları gecenin pozitif enerjisini yüksek tuttu. Özgü Kaya etkinlik boyunca misafirlerinin rahatını sağlamak adına ikramlardan müzik seçimine kadar pek çok unsuru bizzat yönetti.

Dijital Mecralardan Gelen Yüksek Etkileşim

Etkinlik esnasında çekilen fotoğraflar teknenin kıyıya yanaşmasından kısa süre sonra dijital platformlardaki yerini aldı. Özgü Kaya kişisel Instagram profili üzerinden geceye dair en net kareleri takipçileriyle buluşturdu. Paylaşımının açıklama kısmına uzun cümleler yazmak yerine sadece basit bir kırmızı kalp emojisi ekleyen Kaya'nın fotoğrafları sosyal ağ kullanıcılarından çok hızlı bir biçimde etkileşim topladı. Hayran grupları ünlü şarkıcının yeni yaşını tebrik eden yüzlerce yorum bıraktı.

Benzer Haberler
Onur Tuna Karakuyu İle Ekranlara Dönüyor! Kahraman Rolü İçin Görüşmeler Başladı Onur Tuna Karakuyu İle Ekranlara Dönüyor! Kahraman Rolü İçin Görüşmeler Başladı
Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti
Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor
Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar! Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar!
Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı
Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: "Her Şey Yolunda!"
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!
  • 06-08-2026 16:17

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!