Murat Dalkılıç'ın 43. Yaş Gününe Boğaz'da Özel Kutlama

Pop müzik sahnesinin üretken isimlerinden Murat Dalkılıç kırk üçüncü yaş gününü İstanbul Boğazı'nın dikkat çekici manzarasında karşıladı. Son dönemde rol aldığı televizyon projelerindeki performansıyla seyircilerin ilgisini çeken oyuncu Özgü Kaya sevgilisi için bir tekne organizasyonu planladı. İkili şehrin kalabalık eğlence mekanlarından uzakta, İstanbul sularının sakinliğinde sadece en yakın çevrelerini ağırladı. Dalkılıç'ın sonbahar aylarında başlatmayı planladığı konser turnesi öncesine denk gelen bu kutlama sanatçıya motivasyon sağladı.

Yakın Dostlar Geceye Eşlik Etti

Özgü Kaya'nın özenle hazırladığı kutlama konsepti iki kişilik bir akşam yemeğiyle sınırlı kalmadı. Sanat ve televizyon camiasının bilinen isimleri de bu özel buluşmada çifte katıldı. Meslektaşı Ege Kökenli ile eşi Lior Ahituv teknedeki davette yer alan ana konuklar olarak öne çıktı.

Dörtlü arkadaş grubu Avrupa ve Anadolu yakası boyunca ilerleyen rotada hem akşam yemeği yedi hem güncel çalışmaları üzerine uzun sohbetler gerçekleştirdi. Konukların samimi diyalogları gecenin pozitif enerjisini yüksek tuttu. Özgü Kaya etkinlik boyunca misafirlerinin rahatını sağlamak adına ikramlardan müzik seçimine kadar pek çok unsuru bizzat yönetti.

Dijital Mecralardan Gelen Yüksek Etkileşim

Etkinlik esnasında çekilen fotoğraflar teknenin kıyıya yanaşmasından kısa süre sonra dijital platformlardaki yerini aldı. Özgü Kaya kişisel Instagram profili üzerinden geceye dair en net kareleri takipçileriyle buluşturdu. Paylaşımının açıklama kısmına uzun cümleler yazmak yerine sadece basit bir kırmızı kalp emojisi ekleyen Kaya'nın fotoğrafları sosyal ağ kullanıcılarından çok hızlı bir biçimde etkileşim topladı. Hayran grupları ünlü şarkıcının yeni yaşını tebrik eden yüzlerce yorum bıraktı.