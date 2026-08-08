Ajda Pekkan'dan Nebahat Çehre'ye Övgü Dolu Sözler

Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde seyirciler arasındaki eski dostu Nebahat Çehre'yi sahne önüne davet ederek onurlandırdı.

Ajda Pekkan'dan Nebahat Çehre'ye Övgü Dolu Sözler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-08-2026 20:25

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu yaz dönemi konser programı kapsamında müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor. Türk pop müziğinin deneyimli ismi Ajda Pekkan geniş repertuvarı eşliğinde dün akşam dinleyicilerin karşısına çıktı. Organizasyona yoğun katılım sağlayan izleyiciler etkinlik alanını tamamen doldurdu. Konser sırasında şarkı aralarında seyircilerle diyalog kuran şarkıcı protokol bölümünde oturan tanıdık bir simayı fark edince akışı bir süreliğine durdurdu. Pekkan sinema ve televizyon ekranlarının tecrübeli oyuncusu Nebahat Çehre'yi kalabalığın arasında gördü. 

Sahne Önünde Özel Davet

Eski dostunu seyircilerin arasında gören sanatçı doğrudan mikrofonu alarak Çehre'ye seslendi. Şarkıcı yıllara dayanan arkadaşlıklarına atıfta bulunarak deneyimli oyuncuyu sahne önüne davet etti. İkili arasındaki bu sıcak temas konserin gidişatına farklı bir boyut kazandırdı.

Seyircilerin bakışları eşliğinde sahne kenarına doğru yaklaşan oyuncu uzun süredir görüşmediği arkadaşının bu nazik davetini geri çevirmedi. Kameraların ve izleyicilerin odağının bir anda ön sıralara kaymasıyla birlikte iki ismin sohbeti doğrudan etkinliğin merkezine oturdu.

İzleyicilerden Büyük Alkış Alan Sözler

Sahne kenarına gelen meslektaşına duyduğu saygıyı açıkça ifade eden Ajda Pekkan mikrofondan duyulan cümleler sarf etti. Şarkıcı arkadaşının kamuoyu tarafından her zaman takdir edilen giyim tarzına ve duruşuna vurgu yaparak "Modernsin, her zaman şıksın. Sen Nebahat Çehre'sin" ifadelerini kullandı. Meslektaşının fiziksel görünümüne ve yıllar içindeki istikrarlı stiline yönelik yapılan bu net değerlendirme açık hava tiyatrosunu dolduran dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. Övgüleri gülümseyerek kabul eden oyuncu ise arkadaşına teşekkür ederek bu jesti karşılıksız bırakmadı. Yaşanan diyalogun ardından konser programına kaldığı yerden devam eden şarkıcı performansını gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürdü. Etkinlik sonrasında sosyal medyada hızla yayılan bu anlar dijital platform kullanıcıları tarafından iki usta ismin birbirine duyduğu mesleki saygının göstergesi olarak değerlendirildi.

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