Takip Krizi Bitmiş! Vargas'tan Zehra Güneş'e Duygulandıran Jest

Filenin Sultanları'nın en sevilen isimlerinden Melissa Vargas ile Zehra Güneş bir süre önce sosyal medyada yaşanan takipten çıkma olayıyla gündeme gelmişti. O dönem ikilinin birbirini Instagram'da takip etmeyi bırakması hayranları arasında "Araları mı bozuldu?" sorularını beraberinde getirmişti. İkili ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamış bu yüzden ortaya birçok iddia atılmıştı.

Günler geçtikçe sessizlik devam ederken sonunda beklenen gelişme yaşandı. Vargas ve Zehra Güneş yeniden birbirlerini takip etmeye başladı. Bu küçük ama dikkat çeken hamle hayranları tarafından dostluğun yeniden eski haline döndüğü şeklinde yorumlandı.

Doğum Günü Paylaşımı Dikkat Çekti

Yaşanan bu gelişmenin ardından Zehra Güneş'in 27. yaş günü geldi. Melissa Vargas da yakın arkadaşını unutmadı ve sosyal medya hesabından birlikte çektirdikleri samimi kareleri paylaşarak doğum gününü kutladı.

Paylaşımına "Doğum günün kutlu olsun Güneş" notunu ekleyen Vargas'ın bu jesti kısa sürede büyük ilgi gördü. Zehra Güneş de arkadaşının paylaşımını kendi hesabında paylaşarak karşılık verdi. İkilinin bu sıcak paylaşımı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Hayranlarından Yorum Yağdı

Doğum günü paylaşımını gören voleybolseverler adeta yorum yağmuruna başladı. Özellikle daha önce yaşanan takip krizinin ardından gelen bu paylaşım "Her şey yoluna girdi", "Sizi yeniden birlikte görmek çok güzel" ve "En sevdiğimiz ikili geri döndü" gibi yorumlarla karşılandı. Birçok kullanıcı da ikilinin milli takımda olduğu kadar günlük hayatta da iyi anlaşmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Dostluk Mesajı Verdiler

Sahadaki uyumlarıyla sık sık alkış toplayan Melissa Vargas ve Zehra Güneş bu kez dostluklarıyla gündeme geldi. Küçük bir sosyal medya hareketiyle başlayan soru işaretleri doğum günü paylaşımıyla tamamen geride kalmış gibi görünüyor.

Hayranları ise şimdi hem milli takım maçlarında hem sosyal medyada ikiliyi yeniden yan yana görmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Görünen o ki dostluklarını gösteren bu paylaşım takipçilerinin yüzünü güldürmeye yetti.