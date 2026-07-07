Çakallarla Dans 8 Geliyor! Büyük Sürpriz Sonunda Ortaya Çıktı

Türk sinemasının en uzun soluklu komedi serilerinden biri olan Çakallarla Dans sekizinci filmiyle geri dönmeye hazırlanıyor. "Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması" için artık geri sayım başladı. Film ekibi 14 Temmuz'da başlayacak çekimler öncesinde okuma provasında bir araya geldi. Daha ilk buluşmadan ortaya çıkan samimi atmosfer ve bol kahkahalı anlar filmin setinin de oldukça eğlenceli geçeceğinin sinyalini verdi.

Okuma provasına yönetmen Murat Şeker, senarist Ali Tanrıverdi ve filmin geniş oyuncu kadrosu eksiksiz katıldı. Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu, Timur Acar, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Nur Sürer, Ceyhun Yılmaz ve Sergen Deveci gibi isimler uzun bir aranın ardından yeniden aynı masada buluştu.

Bu Kez Rota Almanya

Serinin yeni filmi bu kez izleyiciyi Türkiye sınırlarının dışına çıkaracak. Hikâyenin önemli bir bölümü Almanya'da geçeceği için hazırlıklar da aylar öncesinden başladı. Yapım ekibi ocak ayından bu yana Almanya'daki çekim yapılacak noktaları tek tek belirledi ve tüm planlamaları tamamladı.

İstanbul'un ardından ekip Almanya'ya giderek filmin en dikkat çeken sahnelerini burada çekecek. Böylece Çakallarla Dans serisi, şimdiye kadarki en büyük ve en farklı maceralarından birine imza atmış olacak.

Macera Daha Büyük

Filmde Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Del Piero Hikmet, Fatma ve Hüseyin Abi yine birbirinden ilginç olayların tam ortasında kalıyor. Ancak bu kez işler düşündüklerinden çok daha karmaşık bir hal alıyor. Gizemli bir şekilde Almanya'ya götürülen ekip kendisini uluslararası bir insan kaçakçılığı ağının içinde buluyor.

Bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da hiç beklemedikleri büyük bir planın parçası oluyorlar. Serinin vazgeçilmez absürt mizahı yine aksiyonla birleşiyor.

Kadroya Yeni İsimler Katıldı

Yeni filmde eski ekibin yanı sıra dikkat çeken oyuncular da kadroya dahil oldu. Nur Sürer'in canlandırdığı Yenge karakteri hikâyede yine önemli bir yere sahip olurken Tim Seyfi, Vildan Çırpan, Aslı Melisa Uzun, Nazlı Senem Ünal ve Tanju Bilir gibi isimler de maceraya renk katacak.

Serinin finalinde ise yıllardır adı geçen ama bir türlü ortaya çıkmayan Dayıoğlu karakterinin izleyiciyle buluşacağı sürprizi de şimdiden merakı iyice artırmış durumda.