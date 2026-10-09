Türk Tiyatrosunun Acı Kaybı: Nejat Uygur'un Eşi Necla Uygur Hayatını Kaybetti!

Türk tiyatrosunun en kıdemli ve en değerli isimlerinden biri olan, unutulmaz sanatçı Nejat Uygur'un hayat arkadaşı, tiyatro sanatçısı Necla Uygur 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin annesi olan usta ismin vefat haberi sanat dünyasını ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Tiyatro sahnesine olan bağlılığı, zarif duruşu ve Uygur ailesinin sanat geleneğindeki kilit rolüyle tanınan Necla Uygur'un vefatı derin bir üzüntü yaratırken acı haberi oğlu Behzat Uygur sosyal medya hesabından duyurdu.

Behzat Uygur'dan Yürek Burkan Veda Mesajı

Annelerinin vefat haberini kamuoyuyla paylaşan Behzat Uygur sosyal medya hesabından yaptığı duygusal açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz."

Açıklamada ayrıca merhumenin cenaze töreni bilgileri de paylaşıldı. Necla Uygur'un naaşı 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verilecek.

Ömrünü Tiyatroya Adım Adım Adadı

Sanat hayatı boyunca Türk tiyatrosuna eşsiz katkılar sunan Necla Uygur yalnızca usta sanatçı Nejat Uygur'un eşi olarak değil kendi başına sahnede sergilediği güçlü performanslarla da adını altın harflerle yazdırmıştı. Eşi Nejat Uygur ile birlikte uzun yıllar boyunca aynı sahneyi paylaşan Anadolu'yu karış karış gezip tiyatro sevgisini aşılayan Necla Uygur eşinin 2013 yılında vefat etmesinin ardından da sanat aşkından vazgeçmedi.

Uygur ailesinin tiyatro geleneğini devralan oğulları Süheyl ve Behzat Uygur ile aynı sahneyi paylaşmaya devam eden usta isim ilerleyen yaşına rağmen sahne enerjisinden ödün vermedi. Özellikle 2015 yılında oğullarıyla birlikte sahne aldıkları Markopaşa Müzikali ile izleyicilerin kalbinde unutulmaz bir yer edinen Necla Uygur hem bir anne hem de Türk tiyatrosunun çınarlarından biri olarak her daim saygıyla anıldı.