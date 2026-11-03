Türk Rap Dünyasını Yıkan Haber: Killa Hakan Yoğun Bakımda Tedavi Görüyor!

Türk rap müziğinin öncülerinden ve Killa Hakan olarak tanınan Hakan Durmuş'tan gelen acı haber müzik dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla mücadele eden 53 yaşındaki başarılı sanatçının yoğun bakımda tedavi altına alındığı açıklandı. Sanatçının resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan resmi duyuruda durumun hassasiyetine dikkat çekilerek kamuoyundan asılsız haberlere itibar edilmemesi ve dua edilmesi rica edildi.

Sosyal Medyadan Yapılan Resmi Açıklamada Dualar İstendi

Sevenlerinin endişeli bekleyişi sürerken Killa Hakan'ın sosyal medya ekibi ve yakın çevresi tarafından yapılan bilgilendirme metninde şu ifadelere yer verildi:

"Killa Hakan'ın sağlık durumunu merak edenler için kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Killa Hakan yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle şu anda yoğun bakımda tedavi görmektedir. Bu hassas süreçte kendisinin ve ailesinin özel hayatına saygı gösterilmesini doğrulanmamış bilgi ve asılsız haberlerin paylaşılmamasını önemle rica ediyoruz. Sağlık durumuyla ilgili yeni ve doğrulanmış bir gelişme olduğu takdirde sizleri bilgilendireceğiz. Hepinizin merak ve endişesini anlıyoruz. Bu süreçte kendisinden ve ailesinden dualarımızı iyi dileklerimizi eksik etmeyelim."

Geçmişteki Sağlık Mücadelesi ve Sevenlerinin Endişesi

Daha önce de geçirdiği ağır sağlık sorunları ve uzun süren hastane süreçleriyle adından söz ettiren rap camiasının en sevilen ve güçlü simalarından biri olan Killa Hakan'ın yoğun bakımlık olduğu haberi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan gündemi haline geldi. Türkiye'de ve Almanya'da rap müziğin temellerini atan isimler arasında yer alan sanatçının hastaneye kaldırılmasının ardından başta meslektaşları olmak üzere binlerce hayranı sosyal medyada geçmiş olsun mesajları ve dualarını paylaştı.

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin yapılacak yeni ve resmi açıklamalar sevenleri tarafından büyük bir endişe ve umutla bekleniyor.