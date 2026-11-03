Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın Tatil Pozları Beğeni Yağmuruna Tutuldu

Ekranların en yakıştırılan ve uzun süredir örnek birliktelikleriyle magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç aşklarını gözler önüne sermeye devam ediyor. Özel yaşamlarını gözlerden uzak ama bir o kadar da samimi bir şekilde sürdüren ünlü çift, çıktıkları keyifli tatilden yaptıkları paylaşımlarla hayranlarını yine mest etti.

Kumsalda Romantik Anlar

Magazin dünyasının sevilen ikilisi bu kez kumsalda geçirdikleri romantik anlarla adından söz ettirdi. Gün batımında veya sahilin huzur dolu atmosferinde çekilen aşk dolu karelerini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Furkan Andıç kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Aybüke Pusat'tan Beyaz Kalpli Karşılık

Sevgilisinin yaptığı bu romantik ve özel paylaşıma sessiz kalmayan güzel oyuncu Aybüke Pusat gönderiye bıraktığı beyaz kalp emojisi ile aşkını bir kez daha ilan etti. İkilinin bu sade ama bir o kadar da derin bağını yansıtan sosyal medya etkileşimi kısa süre içinde hayran sayfalarında binlerce kez paylaşılıp trendler listesine girerek sosyal medyanın en çok konuşulan magazin olaylarından biri oldu. Mutluluklarıyla her daim takdir toplayan çiftin bu romantik halleri sevenlerinden tam not aldı.