Hülya Avşar'dan Muhabirlere Sert Çıkış: "Çocuklar Beni Rahatsız Etmeyin!"

Türk sinema ve müzik dünyasının en popüler isimlerinden biri olan, her açıklaması ve her adıyla magazin gündeminden düşmeyen Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde objektiflere takıldığı anlarda oldukça sinirli bir tavır sergiledi. Yeniköy Sahili'nde köpeği Güllü ile birlikte keyifli bir yürüyüş yaparken basın mensuplarını karşısında bulan ünlü sanatçı röportaj vermek istemediğini belirterek muhabirlere karşı sert bir çıkış yaptı.

Yüzünü Kapatıp Tepki Gösterdi

Yeniköy sahilinde sadık dostu Güllü ile yürüyüş yaptığı sırada kendisini görüntüleyen kameraları fark eden Hülya Avşar anlık bir şaşkınlık yaşayarak eliyle yüzünü kapattı. Gazetecilerin kendisiyle ayaküstü sohbet etmek ve röportaj yapmak istemesine net bir sınır çeken ünlü sanatçı aldığı kararı şu sözlerle duyurdu:

"Artık sokakta ayaküstü konuşmayacağım, haberiniz olsun."

Sert Tavır Dikkat Çekti

Muhabirlerin samimi bir dille "Biz sizi seviyoruz o yüzden röportaj yapmak istiyoruz" şeklindeki ısrarlarına karşılık yumuşamak bilmeyen Hülya Avşar tavrını sürdürdü. Basın mensuplarına karşı mesafeli ve net bir duruş sergileyen sanatçı "Beni rahatsız etmeyin çocuklar" diyerek röportaj talebini tamamen geri çevirdi ve yürüyüşüne devam etti.

Yıllardır basına karşı samimi ve rahat tavırlarıyla tanınan Hülya Avşar'ın bu sert çıkışı ve sokak röportajlarına getirdiği yeni kısıtlama kısa süre içerisinde sosyal medyanın ve magazin kulislerinin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.