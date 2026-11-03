Mehmet Günsür'den Sosyal Medya Tepkisi: "Eşim Hakkındaki Yorumlar Umurumda Değil!"

Mehmet Günsür, sosyal medyada eşi Katerina Mongio hakkında yapılan olumsuz yorumlara "Yorumlar umurumda değil" diyerek net bir yanıt verdi.

Mehmet Günsür'den Sosyal Medya Tepkisi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-11-2026 09:32

Türk sinema ve televizyon dünyasının en karizmatik isimlerinden biri olan, uzun süredir yaşamını İtalya'da sürdüren başarılı oyuncu Mehmet Günsür geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette objektiflere takıldı. Kuruçeşme'de gerçekleşen etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Günsür; son dönemde eşi Katerina Mongio hakkında yapılan eleştirilere verdiği net yanıtın yanı sıra Altın Portakal'da kazandığı ödül ve İtalya-Türkiye yaşamı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Eşi Katerina Mongio Hakkındaki Yorumlara Kulak Tıkadı

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne film yönetmeni eşi Katerina Mongio ile birlikte katılan ve şıklığıyla göz kamaştıran Mehmet Günsür tören sonrasında eşi hakkında sosyal medyada yapılan bazı olumsuz yorumlara sessiz kalmadı. 2006 yılında nikah masasına oturduğu ve üç çocuk sahibi olduğu eşine olan sevgisini her fırsatta dile getiren ünlü oyuncu, eleştiriler karşısındaki net duruşunu şu sözlerle özetledi:

"Yorumlar umurumda değil. İsteyen istediğini de söyleyebilir."

Altın Portakal Mutluluğu

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen Mehmet Günsür festivalde ödül almanın kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu belirtti. Oyunculuk mesleğinin büyük bir özveri gerektirdiğini vurgulayan başarılı isim duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Çok keyifli, bu işi ödül almak için yapmıyoruz ama sevmeden de yapılacak bir iş değil bu. Tutku ve emek istiyor. Bu şekilde de layık görülmek iyi bir şey."

"Oradayken Burayı Buradayken Orayı Özlüyorum"

Yıllardır İtalya'nın Roma şehrinde yaşayan ve ailesiyle birlikte huzurlu bir hayat sürdüren 51 yaşındaki yakışıklı oyuncu Türkiye'yi özleyip özlemediği yönündeki sorulara ise oldukça şanslı hissederek yanıt verdi. İki ülke arasında gidip gelmenin kendisi için büyük bir lüks olduğunu belirten Günsür, "Ben şanslıyım oradayken burayı özlüyorum. Buradayken de orayı özlüyorum. Ne mutlu gidip gelebiliyorum" ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında evliliklerinde tam 20 yılı geride bırakan ve geçtiğimiz aylarda eşine duyduğu büyük aşkı "Onu bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Onunla her gün 10 kez evlenebilirim" sözleriyle anlatan Mehmet Günsür'ün bu örnek aile tablosu ve kendinden emin duruşu hayranlarından bir kez daha tam not aldı.

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