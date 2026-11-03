Gökçe Bahadır Doğum Sonrası Planını Anlattı: "Önceliğimiz Bebeğimizin Sağlığı"

İlk kez anne baba olmaya hazırlanan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy Galataport'ta görüntülendi. Bahadır, doğum sonrası çalışma planı için "Akışındayız" dedi.

Gökçe Bahadır Doğum Sonrası Planını Anlattı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-11-2026 09:22

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncusu Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy magazin dünyasının en gözde çiftleri arasında yer almaya devam ediyor. Mutlu evlilikleriyle adlarından sıkça söz ettiren ve şu sıralar ilk kez anne-baba olmak için gün sayan ünlü çift geçtiğimiz günlerde İstanbul Galataport'ta objektiflere takıldı. Oldukça neşeli ve huzurlu halleriyle dikkat çeken ikili bebek heyecanlarını basın mensuplarıyla samimiyetle paylaştı.

Öncelik Tamamen Bebekte

Galataport'ta keyifli bir yürüyüş yaparken görüntülenen çift hamur sürecinin en tatlı ve heyecanlı dönemini geçirdiklerini belirtti. Doğumun ardından çalışma hayatına ne zaman döneceği ve setlere ara verip vermeyeceği yönündeki soruları yanıtlayan Gökçe Bahadır bu konuyu şimdiden planlamadığını ifade etti. Anın tadını çıkardıklarını ve geleceği akışına bıraktıklarını vurgulayan başarılı oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"İnanın hiçbir fikrim yok. Tamamıyla akışındayım. Şu an tek düşüncemiz bebeğimizin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi. Önceliğimiz bebeğimizi kucağımıza almamız. Sonrasında da planımızı yapacağız."

Mutlulukları Gözlerinden Okundu

Eşi Emir Ersoy ile birlikte bebeklerinin geleceği için hazırlıklarını sürdüren ve bu heyecanlı bekleyişi sevdikleriyle paylaşan Gökçe Bahadır'ın mütevazı ve doğal tavırları büyük takdir topladı. Çiftin Galataport'taki bu sempatik ve huzurlu halleri, kısa sürede sosyal medyanın da en çok konuşulan magazin gündemleri arasına girdi.

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