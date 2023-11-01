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Turistik Doğu Ekspresi Biletleri Satışa Sunuldu!

Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa sunuldu. Ekspres, sanatseverlerin ve gezi tutkunlarının gözdesi haline gelirken, bilet fiyatları, sefer tarihleri ve diğer detaylar açıklandı.

Turistik Doğu Ekspresi Biletleri Satışa Sunuldu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-11-2023 17:20

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin sanatseverler ve gezginler arasında giderek popülerleştiğini vurguladı. Bakan, "Turistik Doğu Ekspresi'nin bu yılki seferleri 11 Aralık'ta başlayacak ve bilet satışlarına bugün start verildi" şeklinde bilgi verdi.

Ankara-Kars Hattı Tercih Ediliyor

Ankara-Kars güzergahının dünya genelinde tercih edilen rotalardan biri olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Turistik Doğu Ekspresi'nin sunduğu keyifli ve ekonomik seyahatle fark yarattığına dikkat çekti.

2023-2024 Sezonu İçin Hazırlıklar Tamam

Uraloğlu, 2023-2024 sezonunda gerçekleştirilecek seferlerle ilgili tüm planlamaların tamamlandığını ifade ederek, Anadolu'nun eşsiz güzelliklerinin bu trenle keşfedilebileceğini belirtti. Ekspres, Aralık ve Mart aylarında belirlenen günlerde hem Ankara'dan hem de Kars'tan hareket edecek.

Turistik Ekspres Güzergahında Neler Var?

Kars'ta yer alan Ani Harabeleri ve Çıldır Gölü gibi turistik destinasyonlara ekspresle ulaşmanın mümkün olduğunu belirten Uraloğlu, sosyal medyada paylaşılan yolculuk deneyimlerinin bu hattın popülerliğini daha da artırdığına vurgu yaptı.

Yılbaşı ve Sömestirde Ek Seferler

Uraloğlu, yılbaşı ve sömestir dönemlerini kapsayan tarihlerde Ankara ve Kars arasında ek seferler düzenleneceğini duyurdu.

Gezi Amaçlı Duraklar ve Ekspres Özellikleri

Ankara-Kars ve Kars-Ankara güzergahlarında belirli istasyonlarda gezi amaçlı mola verilecek. Ekspres trenin konforlu yataklı ve yemekli vagonlarından oluştuğunu, ayrıca her odada iki yatak bulunduğunu belirtti.

Fiyatlandırma ve Seyahat Süresi Bilgisi

Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatlarının dönemlere göre değişiklik gösterdiğini ve belirli yaş grupları için indirimlerin söz konusu olduğunu ifade etti. Ekspresin seyahat süreleri ve duraklama süreleri de detaylıca aktarıldı.

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