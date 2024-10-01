Türbansız halini ifşaladılar! Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen harekete geçti!

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı, Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in özel görüntülerini ekrana taşıdı ve bu durum büyük bir tepki topladı. Programda Gamze Türkmen'in saçları açık ve kollarında altın takıları olan görüntüleri yayınlanırken, görüntülerin ev ortamında çekildiği ve programa bir kişi tarafından gönderildiği belirtildi.

Olayın ardından hem sosyal medyada hem de çeşitli platformlarda programa karşı yoğun eleştiriler yapıldı. Türkmen, konuyla ilgili sert bir açıklama yaparak görüntülerin izinsiz yayınlanmasının Türk Ceza Kanunu’na aykırı olduğunu ve yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu. Türkmen'in avukatı tarafından yapılan açıklamada, "Bu durum, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde açık bir hak ihlalidir." denilerek, gereken tüm yasal adımların atılacağı vurgulandı.

Kadir Ezildi ile nişanlısı Gamze Türkmen'in geçtiğimiz yaz dillere destan bir nişan töreni yapmışlardı. Ancak Söylemezsem Olmaz ekibinin Gamze Türkmen'in başı açık, altınlarla dolu görüntülerini ifşa etmesi, çifti derinden sarsan bir gelişme oldu.

Programın yorumcularından Hande Sarıoğlu, görüntülerin Gamze Türkmen'i kıskanan biri tarafından programa gönderildiğini belirterek, "Biz de haber yapmak zorundayız" dedi. Bilal Özcan ise Türkmen hakkında "Görgüsüz" yorumunu yaptı.

Bu olay, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu ve programa tepkiler çığ gibi büyüdü. Gamze Türkmen’in yasal süreç başlatmasıyla olayın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.



İŞTE GAMZE TÜRKMEN'İN AVUKATININ YAPTIĞI O AÇIKLAMA

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Müvekkil Kadir Ezildi'nin nişanlısı, müvekkil Gamze Türkmen için yazılı ve görsel medyada yer alan haberler ve paylaşımlar sebebiyle ciddi bir psikolojik baskıya maruz kalmaktadır. Müvekkilim, kişisel ve özel hayatına yapılan bu müdahaleler sonucunda, dini değerleri ve mahremiyeti göz ardı edilerek kamuoyunun önünde haksız yere hedef haline getirilmiştir. Basında çıkan haberlerde, müvekkilimin tesettürlü bir kadın olmasına rağmen, kişisel rızası olmadan özel hayatına ait açık fotoğraflar izinsiz bir şekilde sızdırılmış ve yayımlanmıştır.

Bu durum, hem müvekkilimin kişilik haklarını ihlal etmiş hem de kendisini manevi olarak derinden yaralamıştır. Müvekkilim Gamze Türkmen, herhangi bir ünlü ya da fenomen değildir. Buna rağmen, sırf nişanlısının tanınmış biri olması dolayısıyla, basın ve medya organları tarafından hedef gösterilmiş ve özel hayatı, hiçe sayılarak kamuoyunun önüne servis edilmiştir. Bu durum, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde açık bir hak ihlalidir.

Bu kapsamda, gerekli yasal işlemler tarafımızca başlatılmış olup, müvekkilim Gamze Türkmen'in kişilik haklarını, mahremiyetini ve dini değerlerini hiçe sayan bu haksız girişimlere karşı gerekli tüm yasal işlemlerin başlatıldığını ve psikolojik şiddet uygulayarak bu görselleri paylaşan tüm kurum ve kuruluşlara yasal işlem başlatacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.



Gamze Türkmen Vekili Av. Gözde Özkurteller"