Tuluğ Çizgen’in Son Hali Ortaya Çıktı! Sevenleri Şaşkın

“Perihan Abla” ve “Ruhsar”la hafızalara kazınan Tuluğ Çizgen’in yıllar sonra görüntüsü ortaya çıktı. Usta oyuncunun son hali sevenlerini şaşırttı.

Tuluğ Çizgen’in Son Hali Ortaya Çıktı! Sevenleri Şaşkın
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2026 20:48

Bir dönemin sevilen dizilerine damga vuran Tuluğ Çizgen uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. “Perihan Abla” ve “Ruhsar” dizilerindeki unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun yıllar sonraki görüntüsü ortaya çıktı.

78 yaşındaki Çizgen’in bir süredir Kartal’daki Sanatçı Yaşam Evi’nde kaldığı öğrenildi. Sağlık sorunları nedeniyle oyunculuğa ara veren Çizgen’in burada sakin bir hayat sürdürdüğü belirtildi.

Ekranlardan Uzak Bir Hayat

Tuluğ Çizgen oyunculuk kariyerinin son döneminde 2013 yılında yayınlanan “Cesur Hemşire” dizisinde rol almıştı. Dizinin ardından Bodrum Yalıkavak’a yerleşen oyuncu bir süre kameralardan uzak yaşamayı tercih etti.

Yıllar içinde hakkında çok fazla haber çıkmayan Çizgen’in son dönemde unutkanlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilgisi de gündeme geldi. Bu gelişme usta oyuncunun sevenlerini oldukça üzmüştü.

Hayranı Ziyaret Etti

Çizgen’i kaldığı yaşam evinde ziyaret eden bir hayranı ise bu buluşmanın ardından sosyal medyada bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafı gören Çizgen’in sevenleri yıllar sonra usta oyuncuyu yeniden görmenin mutluluğunu yaşadı.

Hayranı ziyaret sırasında Çizgen’i sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek anlattı. Paylaşımında “Tuluğ Çizgen Hanımefendi’yi gayet sağlıklı gördüm. İyi ki var.” ifadelerine yer verdi.

Eski Dizileri Hâlâ Unutulmadı

Çizgen’in ortaya çıkan son görüntüsü özellikle eski dizilerinin hayranlarını da yeniden harekete geçirdi. “Perihan Abla”daki Meraklı Melahat ve “Ruhsar”daki Gözüm Abla karakterleri aradan geçen yıllara rağmen hâlâ izleyicilerin hafızasında.

“Ayrılsak da Beraberiz” gibi yapımlarda da rol alan usta oyuncu yıllardır ekranlarda görünmese de canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin gönlündeki yerini koruyor.

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