Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin Kızı Şaşırttı! Sokakta Satıyor

Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin 18 yaşındaki kızı Vivienne Jolie Pitt son dönemde kendi dünyasını kurmaya odaklanmış durumda. Ünlü çiftin çocukları yıllardır sanat dünyasının içinde büyüse de Vivienne’in tercihi biraz farklı oldu. Genç kız kendi yaptığı resimleri ve tasarımları sokakta satışa çıkararak yeteneğini sergilemeye başladı.

Los Angeles’ta düzenlenen yerel bir sokak panayırına katılan Vivienne hazırladığı eserlerin başına geçip satış yaptı. Ona bu süreçte ikiz kardeşi Knox da destek oldu.

Eserlerini Sokakta Sergiledi

Vivienne “The Tulip Fields” yani “Lale Tarlaları” adını verdiği çalışmalarını ziyaretçilerin beğenisine sundu. Genç sanatçının hazırladığı baskılar çıkartmalar ve doğum günü kartları da standındaki ürünler arasındaydı.

Fiyatları 10 ile 25 dolar arasında değişen eserler ilgi gördü. Vivienne de etkinlik boyunca müşterilerle tek tek ilgilendi ve kendi yaptığı çalışmalarını satışa sundu.

Kardeşi Knox da Yanındaydı

Genç kıza bu özel günde yalnızca sanatseverler değil ikiz kardeşi Knox da eşlik etti. Standın kurulmasına yardım eden Knox bir yandan da kardeşinin fotoğraflarını çekti.

Vivienne etkinlikte oldukça sade ve rahat bir görünüm tercih etti. Siyah tişört ve mavi tulum giyen genç kız gün boyunca standının başından ayrılmadı.

Kendi Yolunu Çiziyor

Vivienne’in sanatla ilgisi aslında yeni değil. Daha önce annesi Angelina Jolie’nin yapımcılığını üstlendiği bir tiyatro oyununda görev alan genç kız sanat dünyasına farklı alanlardan da adım atmıştı.

Öte yandan Vivienne temmuz ayında 18 yaşına girdikten sonra babası Brad Pitt’in soyadını yasal olarak bırakmak için başvuruda bulunmuştu. Şimdi ise kendi çizimleri ve tasarımlarıyla kendi yolunu çiziyor.