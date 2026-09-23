Özge Gürel’den Serkan Çayoğlu’yla Romantik Japonya Pozu!

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu yoğun geçen sezonun ardından soluğu Japonya’da aldı. Kyoto’da romantik anlar yaşayan çift aşk dolu pozlarını paylaştı.

Özge Gürel’den Serkan Çayoğlu’yla Romantik Japonya Pozu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2026 20:35

Ekranların sevilen çiftlerinden Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu Japonya’da aldı. Uzun yıllardır birlikte olan ve mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift bu kez rotalarını Kyoto’ya çevirdi.

Tatilde bol bol gezen ikili romantik anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Özge Gürel’in Instagram hesabından yayınladığı aşk dolu kareler kısa sürede büyük ilgi gördü.

Aşkları Setten Evliliğe Uzandı

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu’nun aşk hikâyesi aslında yıllar önce başladı. İkili “Kiraz Mevsimi” dizisinin setinde tanıştı. Başlangıçta arkadaş olan çiftin ilişkisi zamanla aşka dönüştü.

Yaklaşık yedi yıl birlikte olan Gürel ve Çayoğlu Temmuz 2022’de hayatlarını birleştirdi. Çift Almanya’da sade bir nikâh yaparken bir ay sonra İtalya’da romantik bir düğünle mutluluklarını kutladı.

Bu Kez Adres Kyoto Oldu

Evliliklerinin ardından da aşklarını gözlerden uzak yaşamayan çift sosyal medyada zaman zaman birlikte çekilen karelerini paylaşmaya devam ediyor. Bu kez ise tatil rotaları oldukça uzaklara Japonya’ya uzandı.

Yoğun iş temposuna kısa bir mola veren Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu Japonya’nın tarihi ve romantik şehirlerinden Kyoto’da keyifli anlar yaşadı. Şehrin atmosferini birlikte keşfeden çift tatilden bol bol fotoğraf da biriktirdi.

Aşk Dolu Karelere Beğeni Yağdı

Özge Gürel’in sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğraflarında çiftin neşeli ve romantik halleri dikkat çekti. Gürel ile Çayoğlu’nun samimi pozları takipçilerinden de kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Yıllardır devam eden ilişkileriyle dikkat çeken çiftin Japonya tatili sosyal medyada da magazin gündeminin öne çıkan paylaşımlarından biri oldu.

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