Kadir İnanır’ın Vasiyeti Gündemde! Hülya Koçyiğit’ten Net Mesaj

Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar sürerken Hülya Koçyiğit de konu hakkında konuştu. Usta oyuncu İnanır’ın iradesine saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Kadir İnanır’ın Vasiyeti Gündemde! Hülya Koçyiğit’ten Net Mesaj
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2026 20:24

Kadir İnanır’ın vefatının ardından gündeme gelen vasiyet ve miras tartışmaları devam ediyor. Aile içinde yaşanan gelişmeler kamuoyunun dikkatini çekerken bu kez Yeşilçam’ın usta isimlerinden Hülya Koçyiğit konu hakkında konuştu.

Bir etkinliğe katılan Koçyiğit basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yaşananları değerlendirdi. Usta oyuncunun özellikle İnanır’ın kendi kararına saygı gösterilmesi gerektiğini söylemesi dikkat çekti.

“İradesine Saygı Duyulmalı”

Hülya Koçyiğit’e Kadir İnanır’ın tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı yönündeki vasiyet tartışmaları soruldu.

Koçyiğit bu tür olaylarla daha önce de karşılaştığını belirterek ailelerin zaman zaman farklı beklentilerinin olabileceğini söyledi. Ardından Kadir İnanır’ın kendi iradesine saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Usta oyuncunun bu sözleri devam eden miras tartışmalarına sanat dünyasından gelen dikkat çekici yorumlardan biri oldu.

“Ben Vasiyetname Hazırlamadım”

Hülya Koçyiğit’e yalnızca Kadir İnanır’ın vasiyeti sorulmadı. Kendisine de vasiyetname hazırlayıp hazırlamadığı soruldu.

Koçyiğit bu soruya oldukça net bir yanıt verdi ve herhangi bir vasiyetname hazırlamadığını söyledi. Böylece kendi mirasıyla ilgili düşüncesini de kısaca paylaşmış oldu.

Vasiyet Tartışması Sürüyor

Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili süreç hem kamuoyunun hem sanat dünyasının gündeminde kalmaya devam ediyor. İnanır’ın mal varlığıyla ilgili ortaya çıkan bilgiler ve vasiyetnamenin içeriği üzerinden yapılan değerlendirmeler yakından takip ediliyor.

Özellikle vasiyetin İnanır’ın kendi iradesi doğrultusunda hazırlanıp hazırlanmadığı ve mirasçılar arasındaki sürecin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Önümüzdeki dönemde mahkeme sürecinde ortaya çıkacak yeni bilgiler tartışmaların yönünü de belirleyecek.

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