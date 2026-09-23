Neslihan Acar’dan Yıllar Sonra Gelen Fotoğrafa Sert Tepki!

Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili tartışmalar devam ederken bu kez yıllar öncesine uzanan bir olay yeniden gündeme geldi. Eski eşi Levent İnanır’la ilgili şiddet iddiasını daha önce dile getiren Neslihan Acar 14 yıl sonra ortaya çıkan bir fotoğraf üzerinden çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Acar yaşadığı iddia edilen şiddet olayının ardından çektiği fotoğrafın yıllarca saklandığını ve son olarak 77 yaşındaki annesine gönderildiğini söyledi. Yaşananlara tepki gösteren Acar “Bu nasıl bir kötülüktür?” diyerek yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

“Bu İlk Şiddet Değildi”

“Neler Oluyor Hayatta” programına konuk olan Neslihan Acar yaşadıklarını açık açık anlattı. Acar, Levent İnanır’dan şiddet gördüğünü iddia ederek bunun ilk kez yaşanan bir olay olmadığını söyledi.

Acar söz konusu fotoğrafı kendisinin çektiğini ve o dönemde Levent İnanır’a gönderdiğini belirtti. Fotoğrafı gönderirken de “Bunun bedelini bir gün sen ödeyeceksin” dediğini ifade etti.

“14 Yıl Boyunca Neden Sakladı?”

Acar’ın asıl tepkisi ise fotoğrafın yıllar sonra yeniden ortaya çıkmasına oldu. Kendi anlatımına göre fotoğraf yaşanan tartışmaların ardından bu kez doğrudan kendisine değil 77 yaşındaki annesine gönderildi.

Acar bu durumu anlamakta zorlandığını belirterek fotoğrafın 14 yıl boyunca neden saklandığını sorguladı. Ayrıca kendisine ve kızına yönelik hakaret ve tehdit mesajları gönderildiğini de iddia etti.

“Bu Nasıl Bir Kin Nasıl Bir Öfke?”

Fotoğrafın altına yazıldığı belirtilen mesaj da Acar’ın tepkisini daha da artırdı. Acar yaşananların ardından karşı tarafın öfkesini ve yıllar sonra böyle bir fotoğrafın paylaşılmasını sorguladı.

14 yıl önce yaşandığı iddia edilen olay, yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf ve miras tartışmalarıyla birlikte yeniden gündeme taşındı. Acar’ın açıklamaları programda geniş yer buldu.