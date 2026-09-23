İrem Derici Aşkını Haykırdı! “Elimi Hiç Bırakma”

İrem Derici sevgilisi Melih Kunukçu ile ilişkilerinin yıl dönümünü romantik karelerle kutladı. Ünlü şarkıcının aşk dolu sözleri sosyal medyayı salladı.

İrem Derici Aşkını Haykırdı! “Elimi Hiç Bırakma”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2026 21:33

Ünlü şarkıcı İrem Derici sevgilisi Melih Kunukçu ile ilişkilerinin yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Derici’nin aşk dolu sözleri ve paylaştığı fotoğraf kareleri takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Derici Instagram hesabından sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğraflardan oluşan bir seri yayınladı. Paylaşımının altına ise ilişkilerinin başlangıcına gönderme yapan duygusal bir not düştü.

“Elimi Hiç Bırakma”

İrem Derici paylaşımında “22.09.24 ✨ Haydi yürüyelim dediğimiz o gün” sözleriyle ilişkilerinin başladığı tarihe dikkat çekti. Sevgilisine de seslenen ünlü şarkıcı “Elimi hiç bırakma” diyerek aşkını dile getirdi.

Derici birlikte geçirdikleri yıllara da gönderme yaparak kutlamalarının üçüncü kez aynı masada gerçekleştiğini belirtti. Ünlü şarkıcı “Aynı masada 3. kutlamamızdı, 3 milyon kutlama daha” sözleriyle sevgilisiyle daha uzun yıllar birlikte olma dileğini paylaştı.

“Benim Kalbim Olmaktan Hiç Vazgeçme”

Romantik mesajını sürdüren Derici sevgilisine “Benim kalbim olmaktan hiç vazgeçme! Nice yıllarımıza güzel gözlüm!” sözleriyle seslendi.

Paylaşımın sonunda ise dikkat çeken bir detay daha vardı. Derici serideki son fotoğrafın tam olarak 22 Eylül 2024 tarihine ait olduğunu belirtti. Böylece çift için özel olan güne dair anısını takipçileriyle paylaşmış oldu.

İrem Derici’nin samimi mesajı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken hayranları çifte mutluluk dileklerini iletti. Derici’nin paylaşımında kullandığı nazar boncuğu emojisi de romantik karelere ayrı bir anlam kattı.

Benzer Haberler
Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda! Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda!
Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi! Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi!
Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde! Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde!
Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam
Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: "Tarık'ın Büyük Dönüşümünü İzleyeceğiz!"
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
  • 22-09-2026 10:14

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-09-2026 18:21

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!