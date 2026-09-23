İrem Derici Aşkını Haykırdı! “Elimi Hiç Bırakma”

Ünlü şarkıcı İrem Derici sevgilisi Melih Kunukçu ile ilişkilerinin yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Derici’nin aşk dolu sözleri ve paylaştığı fotoğraf kareleri takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Derici Instagram hesabından sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğraflardan oluşan bir seri yayınladı. Paylaşımının altına ise ilişkilerinin başlangıcına gönderme yapan duygusal bir not düştü.

“Elimi Hiç Bırakma”

İrem Derici paylaşımında “22.09.24 ✨ Haydi yürüyelim dediğimiz o gün” sözleriyle ilişkilerinin başladığı tarihe dikkat çekti. Sevgilisine de seslenen ünlü şarkıcı “Elimi hiç bırakma” diyerek aşkını dile getirdi.

Derici birlikte geçirdikleri yıllara da gönderme yaparak kutlamalarının üçüncü kez aynı masada gerçekleştiğini belirtti. Ünlü şarkıcı “Aynı masada 3. kutlamamızdı, 3 milyon kutlama daha” sözleriyle sevgilisiyle daha uzun yıllar birlikte olma dileğini paylaştı.

“Benim Kalbim Olmaktan Hiç Vazgeçme”

Romantik mesajını sürdüren Derici sevgilisine “Benim kalbim olmaktan hiç vazgeçme! Nice yıllarımıza güzel gözlüm!” sözleriyle seslendi.

Paylaşımın sonunda ise dikkat çeken bir detay daha vardı. Derici serideki son fotoğrafın tam olarak 22 Eylül 2024 tarihine ait olduğunu belirtti. Böylece çift için özel olan güne dair anısını takipçileriyle paylaşmış oldu.

İrem Derici’nin samimi mesajı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken hayranları çifte mutluluk dileklerini iletti. Derici’nin paylaşımında kullandığı nazar boncuğu emojisi de romantik karelere ayrı bir anlam kattı.