Hazar Ergüçlü’den Dilber İtirafı! “Çok Özlüyorum”

Hazar Ergüçlü Amerika dönüşü İstanbul’da görüntülendi. Ünlü oyuncu İnci Taneleri'ndeki Dilber karakterini, hatalarını ve danslarını çok özlediğini söyledi.

Hazar Ergüçlü’den Dilber İtirafı! “Çok Özlüyorum”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2026 20:14

“İnci Taneleri” dizisinde canlandırdığı Dilber karakteriyle uzun süre gündemden düşmeyen Hazar Ergüçlü karakterini hâlâ özlediğini söyledi. Amerika dönüşü İstanbul’da görüntülenen oyuncu soluğu Etiler’de aldı. Muhabirlerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Ergüçlü Dilber hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Oyuncunun sözleri dizinin hayranlarını da bir hayli sevindirecek gibi görünüyor. Çünkü belli ki Dilber karakteri Hazar Ergüçlü için de kolay unutulacak bir rol olmamış.

“Dilber’i Çok Özlüyorum”

Hazar Ergüçlü Dilber’i neden özlediğini anlatırken karakterin birbirinden farklı özelliklerini de tek tek sıraladı. Oyuncu Dilber’in yaptığı hataları kendine has konuşma şeklini ve tabii ki çok konuşulan danslarını özlediğini söyledi.

Ergüçlü’nün bu sözleri karaktere ne kadar alıştığını da gösterdi. Dilber özellikle dansları ve kendine özgü tavırlarıyla dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri haline gelmişti.

Sokakta Gelen Tepkiler Mutlu Ediyor

Oyuncu Dilber karakterini canlandırdıktan sonra sokakta aldığı tepkilerden de oldukça memnun. Hazar Ergüçlü insanların kendisine hâlâ güzel tepkiler verdiğini söyledi.

Özellikle kadınlardan gelen ilgiden ayrıca mutlu olduğunu belirten oyuncu izleyicinin karakterle kurduğu bağın kendisi için değerli olduğunu dile getirdi. Dilber’in ekran macerası sona erse bile karakterin izlerinin hâlâ günlük hayatında karşısına çıktığı anlaşılıyor.

Dilber’in Yeri Ayrı

Hazar Ergüçlü’nün Dilber’e dair sözleri karakterin oyuncunun kariyerindeki özel yerini bir kez daha ortaya koydu. Hataları, konuşma tarzı ve danslarıyla hafızalara kazınan Dilber izleyiciler kadar Ergüçlü’nün de özlediği bir karakter olmuş.

Amerika dönüşü İstanbul’da görüntülenen oyuncunun bu açıklamaları “Dilber yeniden ekrana döner mi?” sorusunu da akıllara getirdi. Şimdilik böyle bir dönüşle ilgili yeni bir açıklama bulunmuyor ancak Ergüçlü’nün karaktere duyduğu özlem oldukça net.

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