Tülin Şahin’in Form Sırrı Ortaya Çıktı

Tülin Şahin, her zaman fit görünümüyle dikkat çeken isimlerden biri. Ünlü modelin formunun arkasındaki sırrın Aqua Gym olduğu ortaya çıktı. Yaz kış demeden her gün en az bir saatini su içerisinde yapılan bu özel egzersizlere ayıran Şahin, disiplinli yaşam tarzıyla ilham veriyor.

Aqua Gym ile Formunu Koruyor

Aqua Gym, suyun direnci sayesinde kasları çalıştıran ve eklemlere zarar vermeyen bir spor dalı olarak biliniyor. Tülin Şahin, bu egzersizi düzenli yaparak hem vücudunu forma sokuyor hem de enerjik bir görünüm elde ediyor. Yoğun iş temposuna rağmen bu rutinden asla vazgeçmeyen model, sosyal medyadan paylaştığı fit pozlarıyla beğeni topluyor.

Sağlıklı Beslenme Detayları

Formunun sadece sporla sınırlı kalmadığını belirten Tülin Şahin, beslenme konusuna da büyük önem veriyor. Doğal ve sağlıklı gıdalarla beslenen ünlü model, fast-food tarzı yiyeceklerden uzak duruyor. Güne dengeli bir kahvaltıyla başlayan Şahin, bol su içmeyi de ihmal etmiyor.