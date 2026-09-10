Barış Arduç ve Gupse Özay Kızları İçin Öyle Bir Parti Yaptı!

Barış Arduç ve Gupse Özay’ın kızları Jan Asya 9 Eylül 2022’de dünyaya gelmişti. Kızlarının 4. yaş gününü de özel bir kutlamayla karşıladılar. Doğum gününden renkli ve eğlenceli görüntüler sosyal medyada paylaşılırken minik Jan Asya’nın mutluluğu da dikkatlerden kaçmadı.

2020 yılında sessiz sedasız bir törenle evlenen Barış Arduç ve Gupse Özay iki yıl sonra kızları Jan Asya’yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Gözlerden uzak bir aile hayatını tercih eden çift zaman zaman kızlarıyla ilgili özel anlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Gupse Özay’dan Samimi İtiraflar

Gupse Özay, daha önce katıldığı bir programda hem iş hayatından hem özel yaşamından bahsetmişti. Esprili tavırları nedeniyle dışarıdan bakıldığında insanların kendisini fazla rahat biri sandığını söyleyen Özay aslında oldukça disiplinli olduğunu anlatmıştı.

Daha önce özellikle sosyalleşmenin kendisini çok yorduğunu da açık açık dile getirmişti. Kalabalık ortamlarda insanların dertlerini dinlemekten dolayı enerjisinin tükendiğini söyleyen Özay “Sosyalleşmek benim bütün enerjimi tüketiyor” sözleriyle dikkat çekmişti.

Hatta geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla buluştuktan sonra yaptığı “Artık 3 ay evden çıkmam” esprisiyle de bu sözlerine gönderme yapmıştı.

Doğum Gününden Renkli Görüntüler

Şimdi ise Özay’ın gündeminde kızının doğum günü vardı. Kutlamadan paylaşılan karelerde ailenin neşeli halleri dikkat çekerken Jan Asya’nın prenses temalı pastası da beğeni topladı.

Ünlü çiftin kızlarıyla verdiği pozlar kısa sürede magazin gündeminde yerini aldı. Minik Jan Asya’nın 4. yaş heyecanı, ailenin mutluluğunu da gözler önüne serdi.