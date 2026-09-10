Tanyeli’nin Eşinden Yürek Yakan Sözler! “Seni Çok Özledim”

Ünlü oryantal Tanyeli’nin vefatının üzerinden zaman geçse de eşi İlker Sünneli’nin acısı dinmiyor. Pankreas kanseriyle uzun süre mücadele eden Tanyeli 17 Mart 2025’te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Sanatçının vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini derinden üzmüştü.

Tanyeli 18 Mart 2025’te Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı. Cenazeye katılan sevenleri de büyük üzüntü yaşamış sanatçıyı gözyaşları içinde uğurlamıştı.

Son Mesajı Hafızalarda Kaldı

Hayatını kaybetmeden kısa süre önce sosyal medya hesabından sevenlerine bir mesaj göndermişti. Hastanede tedavi gördüğünü anlatan sanatçı yaşadığı ağrılar nedeniyle mesajlara tek tek cevap veremediğini söylemiş ve sevenlerinden helallik istemişti.

Tanyeli’nin bu mesajı aradan geçen zamana rağmen sevenlerinin hafızasındaki yerini koruyor. Sanatçının özellikle zor günlerinde bile hayranlarından dua istemesi onu takip edenleri duygulandırmıştı.

Eşi Yine Duygusal Bir Paylaşım Yaptı

Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eşini sık sık anmaya devam ediyor. Sünneli bu kez Tanyeli’yle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak duyduğu özlemi dile getirdi.

“Her fırsatta eşine olan sevgisini gösteren Sünneli’nin sözleri, takipçilerini de duygulandırdı. Eşiyle ilgili paylaşımında, “Seni çok özledim aşkım. Birkaç güne yanındayım ve çok heyecanlıyım. İlk günkü gibi sana kavuşacağım için” ifadelerini kullandı.

“Seni Hep Yaşatacağım”

Sünneli daha önce de Tanyeli’nin eski görüntülerinden oluşan bir videoyu paylaşmış ve eşine duyduğu sevgiyi anlatmıştı. Tanyeli’yi sahnede izlediği görüntüler karşısında duygulanan Sünneli “Seni çok seviyorum ve seni hep yaşatacağım” sözleriyle hislerini paylaşmıştı.

Tanyeli’nin anıları, ailesi ve sevenleri için yaşamaya devam ederken İlker Sünneli’nin paylaşımları da sanatçının sevenleriyle olan bağını sürdürüyor.