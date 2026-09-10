Katie Holmes Yıllar Sonra Yeniden Aşık Oldu! İşte O İsim

Bir dönem özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Katie Holmes uzun bir ara sonrası yeniden aşkıyla gündemde. 47 yaşındaki oyuncunun kendisi gibi New York’ta yaşayan sanatçı Jason Bard Yarmosky ile flört ettiği konuşuluyor. Üstelik son aylarda birlikte verdikleri pozlar ikilinin birbirinden oldukça hoşlandığını da gösteriyor.

2006-2012 yılları arasında Tom Cruise ile evli kalmış bu evlilikten Suri adında bir kızı olmuştu. Boşandıktan sonra kızını büyütmeye ve kariyerine odaklanan oyuncu özel hayatını uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

İtalya Tatili Aşkı Ele Verdi

Katie Holmes’un yeni ilişkisiyle ilgili söylentiler temmuz ayında iyice alevlenmişti. Hamptons’ta Jason Bard Yarmosky ile el ele görüntülenmiş ve ikilinin arasındaki yakınlık dikkat çekmişti.

Ardından çift romantik bir İtalya tatiline çıktı. Como Gölü çevresinde ve tekne gezilerinde birlikte görüntülenen ikili, sosyal medyada da mutluluk dolu kareler paylaşmaya başladı. Holmes’un Yarmosky’nin doğum gününde paylaştığı fotoğraf ise aşk iddialarını daha da güçlendirdi. Sevgilisini öperken çekilen fotoğrafına kırmızı kalp emojisi eşliğinde romantik bir not düştü.

Şimdilik Sadece Flört Ediyorlar

Holmes’un geçmişte Jamie Foxx ile yaşadığı ilişki de uzun süre gündemde kalmıştı. Ancak 2013’te başlayan ve gözlerden uzak sürdürülen bu ilişki de sona ermişti. O dönemden sonra Holmes’un hayatında uzun süre yeni bir isim görülmemişti.

Şimdiki ilişki içinse kaynaklar biraz temkinli konuşuyor. İkilinin henüz ilişkinin başında olduğu ve işleri ağırdan aldığı belirtiliyor. Yani ortada henüz ciddi bir gelecek planı yok; şimdilik birbirlerini tanıdıkları bir flört dönemi yaşanıyor.

Aralarındaki yaklaşık 10 yaşlık farkın da Holmes için sorun olmadığı aktarılıyor. Görünen o ki ünlü oyuncu uzun bir aranın ardından kalbinin sesini yeniden dinlemeye başlamış durumda.