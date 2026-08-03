Tülin Şahin'den Olay Çıkış! "Herkes Aynı Yüze Döndü"

Tülin Şahin'in modellik hikayesi gerçekten filmleri aratmıyor. Danimarka'da henüz 15 yaşındayken alışveriş merkezinde gezerken tesadüfen düzenlenen bir modellik yarışmasına katılıyor. Üstelik yarışmaya katılmak gibi bir planı bile yok. Fotoğrafı çekiliyor ardından eve gelen bir mektupla tam 25 bin kişi arasından finale kaldığını öğreniyor. İşte o gün hayatının tamamen değişeceğini o da bilmiyordu. Aradan geçen 26 yılda dünyanın en önemli moda organizasyonlarında yürüdü sayısız markayla çalıştı ve adını uluslararası moda dünyasına yazdırdı.

"Sivaslı Cindy" Lakabına Artık Gülümsüyor

Türkiye'ye ilk geldiğinde kendisine takılan "Sivaslı Cindy" lakabından pek hoşlanmadığını söyleyen Şahin zamanla bu ismin aslında kendisi için özel bir anlam taşıdığını anlatıyor. İlk yıllarda bu lakap yüzünden üzüldüğünü kabul eden ünlü model bugün ise hem memleketini temsil ettiği hem insanlar tarafından sevgiyle anıldığı için bu ismi sahiplenmiş durumda.

Estetik Modasına Sert Eleştiri

Röportajın en çok konuşulan bölümü ise estetik hakkındaki sözleri oldu. Tülin Şahin'e göre artık sosyal medyada ya da sokakta birbirinden ayırt edilemeyen yüzler görmek sıradan hale geldi. Sürekli aynı saç modeli aynı dudaklar, aynı yüz hatları... Ona göre insanlar kendi karakterlerini kaybedip tek tip görünmeye başladı. Şahin modanın kişiye ilham vermesi gerektiğini herkesi birbirine benzetmemesi gerektiğini düşünüyor. "Kendine yakışanı seç, başkasının kopyası olma" mesajını özellikle vurguluyor.

Formunun Sırrını da Açıkladı

Yıllardır nasıl fit kaldığı da en çok merak edilen konulardan biri. Ancak Tülin Şahin'in anlattıkları birçok kişiyi şaşırtacak cinsten. Katı diyetler yerine dengeli beslenmeyi ve bol hareket etmeyi tercih ettiğini söylüyor. Hatta canı istediğinde birkaç lahmacun bile yiyebildiğini önemli olanın gün içinde aktif kalmak olduğunu belirtiyor. Ona göre mucize diyetler yerine düzenli yürüyüş yapmak çok daha etkili.

Sağlık Konusunda Önemli Bir Mesaj Verdi

Şahin, bu yıl geçirdiği sağlık sürecinden de ilk kez bu kadar açık bahsetti. Göğsünde fark ettiği kitle nedeniyle hemen doktora başvurduğunu ve erken teşhis sayesinde sürecin sorunsuz atlatıldığını söyledi. Tüm kadınlara düzenli kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulunan ünlü model erken teşhisin hayat kurtardığını özellikle hatırlattı.