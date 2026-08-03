Neşe Erberk Gözyaşlarını Tutamadı! Kızı Doktor Oluyor

1983 Türkiye 1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk bu kez podyumlarla değil kızı Selin Gurdikyan'ın başarısıyla gündemde. Tıp eğitimine devam eden Selin doktorluk yolundaki en önemli adımlardan biri olan Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne katıldı. O özel anlarda beyaz önlüğünü giyen genç isim meslek hayatına sembolik olarak ilk adımını atarken annesi de bu gurur dolu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Güzellikten Bilime Uzanan Yol

Selin Gurdikyan ismi aslında magazin dünyasına çok da yabancı değil. Annesinin izinden giderek 2022 yılında Miss Turkey yarışmasında derece elde etmiş ardından Polonya'da düzenlenen Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil etmişti. Ancak o, güzellik yarışmalarındaki başarısını bir kenara bırakıp akademik kariyerine odaklanmayı tercih etti. Florida Uluslararası Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini tamamlayan Selin şimdi de tıp alanındaki eğitimine tüm hızıyla devam ediyor.

Annesinden Duygusal Mesaj

Neşe Erberk kızının bu anlamlı gününde duygularını gizlemedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tören sırasında çekilen karelere yer veren Erberk "Biricik Selin'im... Yolun açık olsun bebeğim" sözleriyle hem gururunu hem mutluluğunu dile getirdi. Paylaşım kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı. Anne-kızın bu özel anı sosyal medyada da ilgi gören paylaşımlar arasında yerini aldı.

Beyaz Önlük Töreni Neden Bu Kadar Önemli?

Tıp fakültesi öğrencileri için White Coat Ceremony yani Beyaz Önlük Giyme Töreni oldukça anlamlı bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Bu tören öğrencilerin klinik eğitime başlamasını ve doktorluk mesleğine ilk ciddi adımlarını simgeliyor. Selin Gurdikyan da bu özel törenle birlikte eğitiminde yeni bir döneme geçti. Görünen o ki hem annesi Neşe Erberk hem ailesi genç doktor adayının başarılarını büyük bir gururla takip etmeye devam edecek.