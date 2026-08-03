Can Kolukısa'ya Son Veda! Törende Gözyaşları Sel Oldu

Türk tiyatrosu ve sinemasının emektar isimlerinden Can Kolukısa'nın vefat haberi sanat dünyasını derinden üzdü. 92 yaşında hayata veda eden usta oyuncu yıllar boyunca rol aldığı sayısız film ve tiyatro oyunuyla hafızalarda iz bıraktı. Özellikle "Kapıcılar Kralı", "Züğürt Ağa" ve "Selamsız Bandosu" gibi unutulmaz yapımlardaki performansıyla geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanan Kolukısa geride dopdolu bir sanat hayatı bıraktı.

Acı Haberi Ailesi Duyurdu

Can Kolukısa'nın vefatını ilk olarak ailesi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. "Babamızı kaybettik" sözleriyle başlayan mesaj kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Sevenleri sanatçının dostları ve meslektaşları peş peşe taziye mesajları paylaşırken, usta oyuncunun ardından birçok duygusal paylaşım yapıldı. Yıllarını sahneye ve sinemaya adayan bir ismin aramızdan ayrılması sanat camiasında büyük bir boşluk bıraktı.

Son Yolculuğuna Alkışlarla Uğurlandı

Can Kolukısa için ilk veda töreni Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde düzenlendi. Sanatçının dostları yakınları ve sevenleri bu anlamlı törende bir araya gelerek ona son görevlerini yerine getirdi. Duygusal anların yaşandığı törende, yıllarca aynı sahneyi paylaşan arkadaşları Kolukısa'yı sevgi ve saygıyla andı. Ardından cenazesi Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii'ne götürüldü. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte usta sanatçı dualar eşliğinde Nakkaştepe Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Sanata Adanmış Bir Ömür

1934 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Can Kolukısa oyunculuk serüvenine henüz genç yaşlarda başladı. İstanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu'ndan başlayan yolculuğu Dormen Tiyatrosu başta olmak üzere Türkiye'nin önemli tiyatro topluluklarında devam etti. Fransa'da tiyatro eğitimi alarak kendini geliştiren usta isim onlarca yıl boyunca hem sahnede hem de beyaz perdede iz bırakan karakterlere hayat verdi. Bugün geriye dönüp bakıldığında ise Can Kolukısa, yalnızca başarılı bir oyuncu değil Türk tiyatrosu ve sinemasına emek vermiş unutulmaz bir değer olarak hatırlanmaya devam edecek.