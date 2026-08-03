Merve Boluğur'dan Para Hamlesi! Abonelik Açınca Rekor Geldi

Merve Boluğur Instagram'da ücretli abonelik sistemini başlattı. Aylık 60 TL'lik üyelik kısa sürede yüzlerce kişiye ulaştı, sosyal medya ikiye bölündü.

Merve Boluğur'dan Para Hamlesi! Abonelik Açınca Rekor Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2026 21:03

Sosyal medyadaki paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur bu kez Instagram'da aldığı yeni kararla konuşuluyor. Son dönemde birçok ünlü ismin tercih ettiği ücretli abonelik sistemini aktif hale getiren oyuncu artık takipçilerine özel içerikler paylaşacağı ayrı bir alan oluşturdu. Böylece Boluğur'un en yakın hayranları yalnızca abonelere açık paylaşımları görebilecek.

Aylık Ücreti Belli Oldu

Merve Boluğur abonelik ücretini aylık 60 TL olarak belirledi. 3,8 milyon takipçisi bulunan oyuncunun bu hamlesi sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Kimileri bu sistemi oldukça mantıklı bulurken kimileri ise ünlü isimlerin sosyal medyadan yeni gelir kapıları oluşturmasını tartışmaya başladı. Özellikle son dönemde Instagram'ın sunduğu bu özellik birçok ünlü tarafından tercih edilmeye devam ediyor.

İlk Günden Yüzlerce Abone Geldi

Sistemin açılmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen Boluğur'un ücretli abonelerine ilgi büyük oldu. Oyuncu kısa sürede 481 aboneye ulaştı. Bu rakam da sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri haline geldi. İlk gün elde ettiği abone sayısı takipçilerinin özel içeriklere ilgi gösterdiğini ortaya koyarken sistemin ilerleyen günlerde daha da büyüyüp büyümeyeceği ise merak konusu oldu.

Ünlüler Arasında Yeni Bir Trend Başladı

Instagram'ın ücretli abonelik özelliği son aylarda magazin dünyasında adeta yeni bir akıma dönüştü. Daha önce Ece Erken de bu sistemi kullanmaya başlamıştı. Ardından Gülben Ergen de aylık abonelik seçeneğini aktif ederek takipçilerine günlük hayatından daha samimi paylaşımlar sunacağını açıklamıştı. Şimdi bu isimlere Merve Boluğur da eklendi. Görünen o ki sosyal medya artık sadece paylaşım yapılan bir platform değil ünlüler için aynı zamanda önemli bir gelir kapısı haline gelmiş durumda. Önümüzdeki dönemde bu sisteme katılan ünlü sayısının daha da artması bekleniyor.

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