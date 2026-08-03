İdo Tatlıses'in Oğlu Babasına Öyle Bir Özendi Ki Gündem Oldu

İdo Tatlıses ile tatilde olan minik Ayel babasının dövmesine özenince ortaya yüzleri güldüren anlar çıktı.

İdo Tatlıses'in Oğlu Babasına Öyle Bir Özendi Ki Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2026 19:53

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli yaz tatilinin keyfini çocuklarıyla birlikte çıkarmaya devam ediyor. Sosyal medyada aile hayatlarından sık sık eğlenceli kesitler paylaşan çift bu kez minik oğulları Ayel'in yaptığı sevimli hareketle gündeme geldi. Yasemin Şefkatli'nin paylaştığı görüntüler kısa sürede takipçilerinin yüzünü güldürdü.

Babasına Hayran Kaldı

Paylaşılan görüntülerde Ayel'in en çok dikkatini çeken şey babası İdo Tatlıses'in dövmesi oldu. Minik Ayel dövmedeki yazıyı çok beğenince aynı yazının kendisine de yapılmasını istedi. Elbette gerçek bir dövme değil kalemle yazılmış eğlenceli bir çizimdi. Ama Ayel'in bu isteği ortaya oldukça tatlı görüntüler çıkardı.

İdo Tatlıses'in "Turk" yazısı aynı şekilde kalemle Ayel'e de yazıldı. Küçük yaşına rağmen babasına özenmesi ve bu anlarda yaşadığı mutluluk sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal Medyada Gülümseten Kareler

Yasemin Şefkatli'nin paylaştığı görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçiler, Ayel'in babasını örnek almasını oldukça sevimli bulurken yorumlarda da birbirinden eğlenceli mesajlar paylaşıldı. Birçok kişi çocukların anne ve babalarını taklit etmelerinin en doğal ve en tatlı davranışlardan biri olduğunu dile getirdi.

Aile zaman zaman çocuklarıyla yaşadığı bu tür anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı sürdürüyor. Özellikle doğal halleri ve samimi paylaşımları, takipçilerinden olumlu yorumlar alıyor.

Tatilin En Tatlı Hatırası

Bu küçük ama eğlenceli an tatilin en çok konuşulan karelerinden biri oldu. Ayel'in babasına duyduğu hayranlığı gösteren bu sevimli hareket, sosyal medyada yüzleri güldürdü. Bazen en çok ilgi gören paylaşımlar büyük sürprizler değil işte tam da böyle içten ve doğal aile anları oluyor. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin paylaştığı bu kareler de takipçilerine keyifli anlar yaşatmayı başardı.

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