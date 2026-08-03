Gökhan Türkmen Başladı Ajda Pekkan Geceyi Ele Geçirdi!

İstanbul Festivali'nde Ajda Pekkan ve Gökhan Türkmen aynı sahneyi paylaştı. Süperstar yeni şarkısıyla binleri coştururken gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Gökhan Türkmen Başladı Ajda Pekkan Geceyi Ele Geçirdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2026 20:02

İstanbul Festivali bu yıl da müzikseverleri unutulmaz konserlerle buluşturmaya devam ediyor. Festivalin en dikkat çeken gecelerinden birinde sahne sırası Ajda Pekkan ve Gökhan Türkmen'deydi. Yenikapı Festival Park'ı dolduran binlerce kişi iki başarılı sanatçının performansıyla hem duygusal hem de eğlenceli anlar yaşadı.

Gökhan Türkmen Geceye Güçlü Başladı

Konser maratonunun ilk bölümünde sahneye çıkan Gökhan Türkmen sevilen şarkılarıyla izleyiciyi daha ilk dakikadan yakalamayı başardı. "Çatı Katı", "Dön", "Aşk Lazım", "Taş" ve "Sen İstanbul'sun" gibi hit parçalarını seslendiren sanatçıya binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti.

Sahnedeki samimi tavırları ve seyirciyle kurduğu sıcak iletişim de gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Duygusal şarkılarla başlayan konser ilerleyen dakikalarda temposunu artırınca festival alanı adeta dev bir açık hava konserine dönüştü.

Ajda Pekkan Yine Sahnede Farkını Gösterdi

Gecenin en çok beklenen ismi ise kuşkusuz Ajda Pekkan'dı. Yıllardır değişmeyen enerjisi şıklığı ve sahne hakimiyetiyle bir kez daha hayranlarından tam not alan Süperstar, festival alanını adeta ayağa kaldırdı.

"Yakar Geçerim", "Yaz Yaz Yaz", "Arada Sırada", "Resim", "Aynen Öyle" ve "Vitrin" gibi dillere pelesenk olmuş şarkılar konser boyunca hep bir ağızdan söylendi. Hareketli parçalar başladığında ise binlerce kişi dans ederek gecenin tadını çıkardı.

Yeni Şarkısı Büyük İlgi Gördü

Ajda Pekkan, konser sırasında yakında yayımlanacak yeni şarkısı "Kalbim Senin"i de seslendirdi. Daha önce Harbiye'de ilk kez söylediği parça İstanbul Festivali'nde de büyük ilgi gördü. Şarkının nakaratına binlerce kişinin eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Festivali birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. 13 Ağustos'a kadar sürecek organizasyonda müzik dolu geceler ve unutulmaz konserler festival severleri bekliyor.

Benzer Haberler
Canlı Yayın Sonrası Şok! Bennu Gerede Gözaltında mı? Canlı Yayın Sonrası Şok! Bennu Gerede Gözaltında mı?
Neşe Erberk Gözyaşlarını Tutamadı! Kızı Doktor Oluyor Neşe Erberk Gözyaşlarını Tutamadı! Kızı Doktor Oluyor
Can Kolukısa'ya Son Veda! Törende Gözyaşları Sel Oldu Can Kolukısa'ya Son Veda! Törende Gözyaşları Sel Oldu
Merve Boluğur'dan Para Hamlesi! Abonelik Açınca Rekor Geldi Merve Boluğur'dan Para Hamlesi! Abonelik Açınca Rekor Geldi
Tülin Şahin'den Olay Çıkış! Tülin Şahin'den Olay Çıkış! "Herkes Aynı Yüze Döndü"
İdo Tatlıses'in Oğlu Babasına Öyle Bir Özendi Ki Gündem Oldu İdo Tatlıses'in Oğlu Babasına Öyle Bir Özendi Ki Gündem Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!
  • 29-07-2026 12:02

Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!

Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu
  • 31-07-2026 16:31

Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!
  • 30-07-2026 15:54

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!
  • 31-07-2026 09:56

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor
  • 28-07-2026 18:41

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor