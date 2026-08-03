Gökhan Türkmen Başladı Ajda Pekkan Geceyi Ele Geçirdi!

İstanbul Festivali bu yıl da müzikseverleri unutulmaz konserlerle buluşturmaya devam ediyor. Festivalin en dikkat çeken gecelerinden birinde sahne sırası Ajda Pekkan ve Gökhan Türkmen'deydi. Yenikapı Festival Park'ı dolduran binlerce kişi iki başarılı sanatçının performansıyla hem duygusal hem de eğlenceli anlar yaşadı.

Gökhan Türkmen Geceye Güçlü Başladı

Konser maratonunun ilk bölümünde sahneye çıkan Gökhan Türkmen sevilen şarkılarıyla izleyiciyi daha ilk dakikadan yakalamayı başardı. "Çatı Katı", "Dön", "Aşk Lazım", "Taş" ve "Sen İstanbul'sun" gibi hit parçalarını seslendiren sanatçıya binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti.

Sahnedeki samimi tavırları ve seyirciyle kurduğu sıcak iletişim de gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Duygusal şarkılarla başlayan konser ilerleyen dakikalarda temposunu artırınca festival alanı adeta dev bir açık hava konserine dönüştü.

Ajda Pekkan Yine Sahnede Farkını Gösterdi

Gecenin en çok beklenen ismi ise kuşkusuz Ajda Pekkan'dı. Yıllardır değişmeyen enerjisi şıklığı ve sahne hakimiyetiyle bir kez daha hayranlarından tam not alan Süperstar, festival alanını adeta ayağa kaldırdı.

"Yakar Geçerim", "Yaz Yaz Yaz", "Arada Sırada", "Resim", "Aynen Öyle" ve "Vitrin" gibi dillere pelesenk olmuş şarkılar konser boyunca hep bir ağızdan söylendi. Hareketli parçalar başladığında ise binlerce kişi dans ederek gecenin tadını çıkardı.

Yeni Şarkısı Büyük İlgi Gördü

Ajda Pekkan, konser sırasında yakında yayımlanacak yeni şarkısı "Kalbim Senin"i de seslendirdi. Daha önce Harbiye'de ilk kez söylediği parça İstanbul Festivali'nde de büyük ilgi gördü. Şarkının nakaratına binlerce kişinin eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Festivali birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. 13 Ağustos'a kadar sürecek organizasyonda müzik dolu geceler ve unutulmaz konserler festival severleri bekliyor.