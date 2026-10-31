Bahar Şahin'den Yıllar Sonra Gelen İspanyol Aşkı İtirafı: "Eşyalarımı Kolilemiştim!"

O Hayat Benim, Lise Devriyesi, Gülümse Kaderine ve özellikle hafızalara kazınan Zalim İstanbul dizisindeki Ceren karakteriyle milyonların sevgisini kazanan başarılı oyuncu Bahar Şahin başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra samimi itiraflarıyla da magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Ünlü oyuncu bu kez geçmişte yaşadığı ve evlilik masasına kadar giden İspanyol ilişkisinin masalsı başlayıp hüsranla biten dramatik hikayesini ilk kez tüm detaylarıyla paylaştı.

Barselona Hayalleri Kuruyordu

Geçmiş dönemde İspanyol şarkıcı Joan Garrido ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin kulislerinin odağında yer alan Bahar Şahin o dönemki ilişkisini hayatının en özel noktasına koyarak "En sağlıklı ilişkimdi" sözleriyle tanımladı. Birlikte ortak bir gelecek kurma hayaliyle ilerledikleri bu süreçte sevgilisinden aldığı evlilik teklifiyle havalara uçtuğunu belirten güzel oyuncu İspanya'ya yerleşmek için hazırlıklara başladığını şu sözlerle anlattı:

"İspanyol şarkıcı sevgilim bana evlilik teklifi etti evimi Barselona'ya taşımak için eşyalarımı koliledim."

Şoke Eden Sözler İlişkiyi Bitirdi

Hayatını değiştirecek büyük bir adıma hazırlanırken sevgilisinden duyduğu cümlelerle adeta dondurulan Şahin aralarında geçen o sarsıcı konuşmayı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. İspanyol sevgilisinin evlilik ve maddi sorumluluklar konusundaki yaklaşımının her şeyi altüst ettiğini belirten başarılı oyuncu yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle aktardı:

"Sonra bana 'Biz Türk erkekleri gibi eşlerimizin bakımını karşılamayız paran bittiği zaman ülkene geri dönmek zorundasın. Beni İspanya'da yaşamak için fırsat olarak görüyorsun' dedi."

Terk Edilme Korkusuyla İlişkiyi Kendi Bitirdi

Evlilik hazırlığı yaparken karşılaştığı bu şoke edici tavır ve güvensizlik karşısında büyük bir kırılma yaşadığını belirten Bahar Şahin taşınmak için tüm eşyalarını kolilediği bu büyük aşkı kendi elleriyle bitirdiğini ifade etti. Ayrılık kararının arkasındaki psikolojik etkeni de samimiyetle paylaşan ünlü isim "Terk edilme korkum olduğu için ben ayrıldım" diyerek yaşadığı içsel çatışmayı gözler önüne serdi. Hayranlarını hem şaşırtan hem de duygulandıran bu itiraflar kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan magazin olaylarından biri oldu.