Milli Voleybolcu Gizem Örge'den Yürek Burkan İtiraf: "Annem Beni Tek Eliyle Büyüttü!"

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ve Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı, sahadaki kritik kurtarışları ve hırsıyla milyonların sevgisini kazanan Savunma Bakanı unvanlı milli libero Gizem Örge bu kez sportif başarılarıyla değil yaşamını derinden sarsan aile hikayesiyle magazin ve spor gündeminin merkezine yerleşti. NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına konuk olan başarılı sporcu anne ve babasının yaşadığı talihsiz sağlık sorunlarını ve çocukluğundan bugüne uzanan zorlu ama sevgi dolu mücadele dolu yıllarını ilk kez tüm çıplaklığıyla paylaştı.

Annem İki Beyin Ameliyatı Geçirdi

Programda ailesinin hayatını değiştiren dramatik olayları anlatan Gizem Örge annesinin yaşadığı talihsiz kazanın küçük bir dikkatsizlik ve şaka yüzünden gerçekleştiğini belirtti. Annesinin oturacağı sırada bir arkadaşının altındaki sandalyeyi şaka amaçlı çekmesi sonucu omurgasında ve sağlık durumunda ciddi sarsıntılar yaşadığını dile getiren milli voleybolcu o günleri şu sözlerle aktardı:

"Annem için küçük bir eşek şakası, küçük bir dikkatsizlik... İnsanın bütün hayatına mal olabiliyor. O yüzden annem iki beyin ameliyatı geçirmek zorunda kaldı ve ikincisini ben 3 yaşındayken geçirdi aslında annem beni tek eliyle büyüttü."

Yaşadığı bu büyük travma nedeniyle hayatı boyunca benzer şakalardan ve düşüncesiz hareketlerden hiç hoşlanmadığını vurgulayan Örge'nin bu samimi açıklamaları izleyicileri duygulandırdı.

Babasının Mücadelesi ve En Büyük Destekçisi

Sadece annesinin değil, babasının da hayatında benzer zorluklarla mücadele ettiğini belirten Gizem Örge babasının geçirdiği talihsiz bir rahatsızlık ve ardından yapılan hatalı bir müdahale nedeniyle sağ kolu ve sağ bacağında felç geliştiğini anlattı. Zaman içinde babasının desteksiz yürümeyi başardığını ancak elindeki hareket kaybının kalıcı olduğunu ifade eden başarılı sporcu babasının kendisi için ne kadar büyük bir ilham kaynağı olduğunun altını çizdi.

Voleybola ilk adım attığı yıllardan bu yana babasının kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığını söyleyen Örge "Voleybola başladığım yıllarda babam her gün salona gelirdi, deplasmanlarda da beni yalnız bırakmazdı" diyerek onu takım babası olarak nitelendirdi. Milli takımda forma giymediği zorlu dönemlerde dahi babasının kendisine olan inancını hiç kaybetmediğini belirten milli voleybolcu "Kızlar kazandı bugün kızım, sen de bir gün orada olacaksın" sözleriyle babasının kendisine her zaman en büyük gücü verdiğini ifade etti.

"İmkanlarımız Sınırlıydı Ama Ben Sevgiyle Büyüdüm"

Çocukluk yıllarında maddi imkanlarının kısıtlı olduğunu özel okullarda okumadığını ve her şeyi ailelerinin fedakarlığıyla kazandıklarını belirten Gizem Örge hayata karşı duruşunu şu anlamlı sözlerle özetledi:

"Ben hiç ailemin imkanıyla bir yere gelmiş, özel okullarda okumadım. Yani öyle bir imkan içinde büyüyen bir kız çocuğu değilim. Ama ben sevgiyle büyüdüm. O yüzden benim hani ne özgüvenimde, ne farkındalığımda, ne sevgimde bir eksiklik yok."

Zorlukların ve engellerin sevgiyle nasıl aşıldığını gözler önüne seren başarılı sporcunun bu samimi ve gurur dolu açıklamaları kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan ve takdir toplaya konularından biri oldu.