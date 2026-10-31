Çakallarla Dans 8'in Altın Portakal Galasında Şevket Çoruh ve Eşi Rüzgar Estirdi

Türk televizyon ve sinema dünyasının en karakterist, en sevilen isimlerinden biri olan, unutulmaz projelerdeki performanslarıyla milyonların kalbinde taht kuran Şevket Çoruh bu kez başarılı oyunculuk kariyeriyle değil eşi Özge Çoruh ile birlikte katıldığı görkemli gala gecesiyle magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Ekranların unutulmaz Mesut Komiser'i ve Çakallarla Dans serisinin kahramanı Kayınço Gökhan'ı Şevket Çoruh yeni filmi Çakallarla Dans 8'in Altın Portakal'da gerçekleştirilen özel gösteriminde eşiyle birlikte objektiflerin karşısına geçti. Çiftin zarafeti ve uyumu kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Şevket Çoruh'un Başarılarla Dolu Sinema Yolculuğu

Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllar hayat verdiği Mesut Komiser karakteriyle Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran Şevket Çoruh sadece televizyon projeleriyle değil Türk sinemasının gişe rekorları kıran yapımlarıyla da adından söz ettiriyor. Çakallarla Dans serisinin vazgeçilmez yüzü olan başarılı oyuncu İnşaat ve Eğreti Gelin gibi sinema tarihimizin kült yapımlarında sergilediği performanslarla da sinemaseverlerin hafızasına kazındı.

Oyunculuğun yanı sıra sanat dünyasına yaptığı devasa yatırımlarla da bilinen Çoruh kurduğu Baba Sahne ile tiyatro salonlarını yeniden canlandırarak kültürel hayata katığı katkıyla takdir topluyor. Şimdi ise serinin en çok merak edilen yapımı olan Çakallarla Dans 8 filminin festival heyecanını yaşayan ünlü oyuncu bu özel günde yalnız olmayarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yıllar Sonra Gelen Ertelemeli Düğün Hikayesiyle Çok Konuşulmuşlardı

Özel hayatını ve ailesini magazin kameralarından uzak, sakin bir yaşam tarzıyla sürdürmeyi tercih eden Şevket Çoruh'un aşk hayatı da hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor. İlk evliliğini 1993 yılında meslektaşı Günay Karacaoğlu ile gerçekleştiren ve bu evliliğinden Gülenay adında bir kızı olan ünlü oyuncu yıllar sonra medya sektöründe çalışan Özge Turna ile yeni bir yola girmişti. Uzun süren mutlu birlikteliğin ardından nikah masasına oturan çift 2020 yılında kızları Turna'nın dünyaya gelmesiyle ebeveyn olma mutluluğunu tatmıştı.

Çiftin evlilik hikayesindeki en nostaljik ve samimi detay ise düğünlerini nikahtan yaklaşık beş yıl sonra yapmaları olmuştu. Şevket Çoruh’un Baba Sahne’yi kurduğu dönemde tüm birikimini tiyatroya yatırması ve borçlanması nedeniyle o yıllarda düğün yapamadığı, erteledikleri bu muazzam kutlamayı ise 2023 yılında gerçekleştirdikleri biliniyor. Ünlü çiftin yıllar sonra kıyılan temsili nikahını usta isim Müjdat Gezen kıymış, evlilik cüzdanını ise çiftin küçük kızları Turna’ya vererek unutulmaz anlara imza atmıştı.

Altın Portakal Galasında Romantik ve Şık Anlar



Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı ilke edinen Şevket ve Özge Çoruh çifti, Çakallarla Dans 8 filminin Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki galasında birlikte boy gösterdi. Galada kameralara yansıyan neşeli, uyumlu ve romantik halleri, ikilinin birbirine olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Festival coşkusuna ayrı bir renk katarak hayranlarının beğenisini kazanan ünlü çiftin gala tarzı, magazin kulislerinde tam not aldı.