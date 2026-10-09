Tuğyan Ülkem Gülter Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi: Gözyaşları Duruşmaya Damga Vurdu

Türk müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan ve 2025 yılının Eylül ayında trajik bir şekilde hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün (Gül Tut) ölümüne ilişkin açılan davada bugün kritik bir eşik aşıldı. Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde can veren sanatçının ölümünün ardından başlatılan soruşturmada gözler karar duruşmasına çevrildi. Tutuklu sanık olan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında savcı nihai mütalaasını vererek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Türkiye'yi sarsan bu trajik davanın detayları ve duruşmada yaşanan tüm gelişmeler magazin ve adliye kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

Güllü'nün Trajik Kaybı ve Soruşturma Süreci

Sanatçı Güllü (Gül Tut) 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin 6. katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü bir soruşturma başlatılmış elde edilen deliller ve şüpheler üzerine sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Basına yansıyan haberlere göre yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları sırada İstanbul'da güvenlik güçleri tarafından yakalanan ikiliden Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Arkadaşı Sultan Nur Ulu ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Yaklaşık 10 ay süren titiz soruşturmanın ardından Başsavcılık tarafından hazırlanan 21 sayfalık iddianame mahkeme tarafından kabul edilmiş ve dava süreci resmen başlamıştı.

İlk Duruşmada Suçlamaları Kabul Etmemişti

Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 1 Ekim'deki ilk duruşmasında tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısına çıkmış ve yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetmişti. Mahkemedeki savunmasında olay gecesini anlatan Gülter annesi odaya girdiğinde birlikte vakit geçirdiklerini, sırtı dönük olduğu sırada bir ses duyduğunu ve arkasını döndüğünde annesinin pencereden düştüğünü gördüğünü iddia etmişti. Düşme anından önce herhangi bir fiziksel temas görmediğini eğer görseydi annesini tutmaya çalışacağını öne süren Gülter olay sonrasında arkadaşı Sultan ile birlikte aşağı indiklerini belirtmişti. İlk duruşma sonunda mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı bugüne yani 9 Ekim tarihine ertelemişti.

Karar Duruşmasında Tansiyon Yükseldi

Bugün görülen kritik karar duruşmasında Cumhuriyet savcısı mütalaasını vererek ilk duruşmadaki görüşünü yineledi. Savcı sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in 'tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Duruşma esnasında oldukça duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarını tutamadığı görülen Gülter'in yanı sıra duruşmadaki diğer gelişmeler de dikkat çekti.

Güllü'nün kardeşi Kader Tut'un avukatları mahkemeye olay gecesine ait kamera görüntülerini içeren yeni bir uzman raporu sundu. Avukatlar raporda Tuğyan Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya bir şeyler fısıldadığının net bir şekilde yer aldığını ileri sürdü. Ayrıca Sultan Nur Ulu'nun yalnızca tanık konumunda kalmaması sanık olarak yargılanması gerektiğini ve ifadesinin eksik olduğunu savunan avukatlar Gülter'in cezalandırılmasının yanı sıra Ulu'nun da dosyaya dahil edilerek yargılanmasını talep etti. Öte yandan ünlü gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medyadaki paylaşımlarında Tuğyan'ın duruşma salonuna girerken tebessüm ettiği iddiaları da kamuoyunda büyük tepki topladı. Türk müzik dünyasını yasa boğan bu trajik olayın mahkeme tarafından nasıl karara bağlanacağı büyük bir merakla bekleniyor.