Kanal D’nin ilgiyle izlenen yapımı Daha 17’nin Aras’ı Çağan Efe Ak, dizide yıllardır aradığı kardeşini canlandıran meslektaşı Ata Yaşat ile kurduğu özel bağı anlattı: Aylardır birlikte çalışıyoruz, artık kardeş gibi olduk.

Kanal D’nin Bodrum’da çekilen fenomen dizisi Daha 17’nin genç yıldızlarından Çağan Efe Ak, hayat verdiği Aras karakterinin kendisine önemli farkındalıklar kazandırdığını söyledi. Dizideki abi-kardeş hikâyesinin kendi yaşamına da dokunduğunu belirten oyuncu, “Aras sayesinde kardeşimin benim için ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladım” dedi.

Daha 17 Bana Ailemin Değerini Yeniden Hatırlattı

Aras’ın yaşadığı duygusal yolculuktan çok etkilendiğini dile getiren Ak, karakteriyle güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti. Aras’ın kardeşine duyduğu bağlılık ve onu koruma çabasının kendisine ailesinin değerini yeniden hatırlattığını söyleyen oyuncu, şöyle konuştu: Aras’ın yaşadıklarını düşündükçe ister istemez kendi hayatımla da empati kuruyorum. Bu süreç bana kardeşimin ve ailemin ne kadar önemli olduğunu yeniden gösterdi.



"Aras'ın Yaşadığı İkilim Çok Ağır"

Hikâyede Aras’ın kardeşinden büyük bir gerçeği saklamak zorunda kalmasına da değinen Ak, benzer bir durumda kendisinin de aynı tercihi yapabileceğini belirtti: Ben de mecburen saklardım diye düşünüyorum. Böyle bir kararda yalnızca kendinizi değil, karşınızdaki insanı da düşünmek zorundasınız. Aras’ın yaşadığı ikilem gerçekten çok ağır.

"Ata Tanıdığım En İyi İnsanlardan Birisi"

Dizide kardeşine hayat veren Ata Yaşat ile set arkadaşlıklarının zamanla güçlü bir dostluğa dönüştüğünü söyleyen Ak, şunları söyledi: Ata, tanıdığım en düzgün insanlardan biri. Aylardır birlikte çalışıyoruz ve artık kardeş gibi olduk diyebilirim.

Ekrandaki uyumlarının arkasında kurdukları samimi dostluğun bulunduğunu vurgulayan oyuncu, bu yakınlığın sahnelere de doğal şekilde yansıdığını belirtti.

"Kavuşma Anı Bizi de Heyecanlandırıyor"



İzleyiciler kadar kendilerinin de hikâyenin gelişimini merakla takip ettiğini söyleyen Çağan Efe Ak, en çok beklediği sahnenin Aras ile kardeşinin kavuşma anı olduğunu ifade etti: Teoman’ın gerçekleri ne zaman öğreneceği ve iki kardeşin nasıl kavuşacağı bizi de çok heyecanlandırıyor. Başarılı oyuncu, Daha 17’nin duygu yüklü hikâyesinde izleyicileri sürpriz gelişmelerin beklediğinin de sinyalini verdi.

"Allah Seni Kahretmesin"

Kendisini ailesine son derece bağlı biri olarak tanımlayan Ak, “Benim için bu hayattaki en önemli şey ailem. İnsan ne kadar büyürse büyüsün, kendi hayatını kurarsa kursun, ailesinin yeri hiçbir zaman değişmiyor” dedi. Yoğun duygusal sahnelerin ardından annesinin kendisini aradığını anlatan oyuncu, “Genellikle beni arayıp ‘Allah seni kahretmesin’ diyor. Tabii bunu, onu ağlattığım için söylüyor. Ben de bunu bir iltifat olarak görüyorum” diye konuştu.

"Ailemden Ayrı Yaşamak Beni Çok Zorladı"

İlk kez ailesinden uzak yaşadığını belirten Ak, bu sürecin başlangıçta kendisi için oldukça zor geçtiğini söyledi: Neredeyse bir yıl olacak. Artık yavaş yavaş alıştım ama ilk zamanlar gerçekten zorlandım. İnsan, alıştığı düzenin ve ailesinin yanında olmanın ne kadar değerli olduğunu ancak onlardan uzak kalınca anlıyor.