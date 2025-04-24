Tuğba Özay’dan Deprem İddiası: “Amerikan Gemisi Geldi, Yer Sallandı!”

Tuğba Özay, Silivri depremleri sonrası “Amerikan gemisi geldiğinde bu ülkede hep bir şey oluyor” diyerek gündemi salladı.

Tuğba Özay’dan Deprem İddiası: “Amerikan Gemisi Geldi, Yer Sallandı!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-04-2025 09:43

Silivri açıklarında meydana gelen art arda depremler, İstanbul’da büyük endişe yarattı. Şehrin birçok bölgesinde hissedilen ve vatandaşları sokağa döken sarsıntıların en büyüğü 6,2 büyüklüğünde gerçekleşti. İstanbul halkı sabaha kadar uykusuz kalırken, sosyal medyada depremlere dair binlerce paylaşım yapıldı.

Tuğba Özay’dan Dikkat Çeken Paylaşım

Depremler sonrası kamuoyunun tanıdığı isimlerden Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile farklı bir iddiayı gündeme taşıdı. Ünlü manken, sarsıntıların doğrudan doğal nedenlere bağlanamayacağını belirterek, Marmara Denizi’ne demirleyen Amerikan gemisine dikkat çekti.

“Ne zaman Amerikan gemisi gelse, bu ülkede bir şeyler oluyor. Bunu bir kenara not edin,” diyen Özay, yaşanan depremlerin bir tesadüf olmadığını ileri sürdü.

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