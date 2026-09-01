Ebru Şallı’nın Boğaz Pozları Gündem Oldu! Bakın Ne Yaptı

Ebru Şallı, spor ve sağlıklı yaşam denince akla gelen isimlerden biri. Ünlü model ve pilates eğitmeni, günlük rutininden bir kesiti bu kez İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarası eşliğinde paylaştı. Deniz kenarında Tai Chi ve Qi Gong yapan Şallı, enerjisi ve hareketleriyle yine dikkatleri üzerine çekti.

Boğaz Manzarasında Tai Chi Keyfi

Ebru Şallı, egzersiz yapmak için bu kez spor salonunu değil, açık havayı tercih etti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün de göründüğü Boğaz manzarası karşısında Tai Chi ve Qi Gong hareketleri yapan Şallı, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Denizin ve İstanbul’un güzel manzarasının eşlik ettiği görüntüler kısa sürede ilgi gördü. Şallı’nın hareketleri sırasında gösterdiği esneklik ve enerjisi de takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Zihin ve Beden Dengesine Odaklandı

Şallı’nın yaptığı Tai Chi ve Qi Gong, sadece fiziksel hareketlerden ibaret değil. Daha sakin ve kontrollü hareketlerle bedenin yanı sıra zihne de odaklanılan bu çalışmalar, onun sağlıklı yaşam rutininde önemli bir yere sahip.

Ünlü isim, egzersizlerini açık havaya taşıyarak ortaya hem huzurlu hem de keyifli görüntüler çıkardı. Boğaz manzarası da bu anlara ayrı bir güzellik kattı.

Takipçilerine de Çağrı Yaptı

Sporunu yaptıktan sonra takipçilerini de unutmayan Ebru Şallı, paylaşımının altına oldukça samimi bir not yazdı. “Boğazda Tai Chi yapar mısın benimle?” diyerek takipçilerine adeta birlikte spor yapma çağrısında bulundu.

Düzenli spor yapmayı yaşam tarzının bir parçası haline getiren Şallı’nın bu paylaşımı da büyük ilgi gördü. Şallı, böylece hem kendi rutininden bir anı paylaştı hem de takipçilerine açık havada hareket etmek için güzel bir fikir verdi.