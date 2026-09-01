Margot Robbie’yi Böyle Görenler Gözlerine İnanamadı!

Hollywood’un en tanınan yıldızlarından Margot Robbie, bu kez rol aldığı bir yapımla değil, iki farklı fotoğrafıyla gündemde. Ünlü oyuncunun farklı zamanlarda çekilen iki yakın plan karesi yan yana getirilince ortaya oldukça dikkat çekici bir görüntü çıktı. Robbie’yi iki fotoğrafta görenler, aradaki fark karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

İki Fotoğraf, İki Farklı Görünüm

Fotoğraflardan birinde Robbie’nin göz makyajı daha belirgin. Üstelik kullanılan flaş da oldukça sert. Diğer karede ise oyuncunun makyajı daha sade ve ışık çok daha yumuşak. Doğal olarak bu iki farklı çekim, Robbie’nin yüzünü de birbirinden oldukça farklı gösteriyor.

Özellikle yakın plan fotoğraflarda ışık, kamera açısı ve kullanılan objektifin etkisi tahmin edilenden çok daha büyük olabiliyor. Bu nedenle aynı kişinin birkaç dakika arayla bile farklı görünmesi mümkün.

“Aynı Kişi mi?” Yorumları Yağdı

İki kare arasındaki fark sosyal medyada da kısa sürede dikkat çekti. Robbie’nin yüz hatlarının ve cilt görünümünün fotoğraflarda farklı algılanması üzerine birçok kişi şaşkınlığını yorumlarla dile getirdi.

Ancak ortaya çıkan görüntünün arkasında mutlaka büyük bir değişiklik aramak gerekmiyor. Makyajın yanı sıra yüz ifadesi, çekim açısı ve ışık bile fotoğrafın genel havasını tamamen değiştirebiliyor.

Kamera Gerçeği Değiştirebiliyor

Özellikle paparazzi fotoğraflarında bu durum daha da belirgin hale geliyor. Profesyonel çekimlerde olduğu gibi kontrollü ışık ve açı kullanılmadığı için yüzün doğal dokusu çok daha farklı görünebiliyor.

Margot Robbie de yıllardır Barbie, I, Tonya ve The Wolf of Wall Street gibi yapımlardaki performansıyla olduğu kadar güzelliğiyle de konuşuluyor. Bu kez ise iki farklı karesi, kameranın bir insanı ne kadar farklı gösterebileceğini yeniden ortaya koydu.