Yüsra Geyik’ten Şaşırtan Şov! Manifest Derken Coştu

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban’ın kızı Zeliha karakteriyle tanıyıp sevdiğimiz Yüsra Geyik, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Şimdilerde Altı Üstü İstanbul dizisinde Nihal Cankaya karakterini canlandıran oyuncu, sosyal medyada son dönemin popüler akımlarından birine katıldı.

Önce Gözlerini Kapatıp Manifest Yaptı

Dua Lipa’nın “Training Season” şarkısıyla yayılan manifest akımı, son dönemde sosyal medyada oldukça popüler. Yüsra Geyik de bu akıma kayıtsız kalmadı ve kendi tarzıyla katılmaya karar verdi.

Siyah mini elbisesiyle kamera karşısına geçen oyuncu, videonun ilk bölümünde oldukça sakin bir görüntü sergiledi. Ellerini birleştirip gözlerini kapatan Geyik, bir süre sessizce odaklandı. Yani videonun başında her şey son derece sakin ve kontrollüydü.

Sakin Başladı, Bir Anda Coştu!

Ama videonun devamında işler bir anda değişti. Müziğin ritmi hareketlenince Yüsra Geyik de kendini şarkının temposuna bıraktı. Birkaç saniye önce gözlerini kapatıp manifest yapan oyuncu, bu kez enerjik dans figürleriyle kamera karşısına geçti.

Özellikle videonun son bölümündeki hareketli dansı, paylaşımın en dikkat çeken kısmı oldu. Geyik’in enerjisi kısa sürede takipçilerinin de ilgisini çekti.

Sosyal Medyada İlgi Gördü

Oyuncunun bu eğlenceli paylaşımı, hem tarzı hem de videodaki ani geçişiyle dikkat çekti. Sakin başlayan görüntünün bir anda dansa dönüşmesi, ortaya oldukça eğlenceli bir video çıkardı.

Yüsra Geyik böylece hem son dönemin popüler sosyal medya akımlarından birine dahil oldu hem de enerjik tavrını takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun bu paylaşımı, sosyal medyada konuşulan magazin içerikleri arasına girmeyi başardı.