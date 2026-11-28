Ay Yapım imzalı, “Başkalarının Hayatı”nın bu akşam STAR’da ekrana gelecek heyecan dolu bölümünden yeni tanıtım yayınlandı.

Hülya'nın Fikret Yakınlaşması Sarp'ı Kahretti

Yayınlanan tanıtımda, Nisan’ın yaşadığını öğrenen Hülya’nın, elde ettiği gücü kaybetmemek adına Fikret’le yakınlaşması Sarp’ı kahrediyor. Hayal kırıklığını gizleyemeyen Sarp, Hülya’dan yaşayamadıkları aşkın hesabını soruyor.



Değdi mi Tüm Bunları Kaçırmamıza?



Sarp’ın “biz seninle hiç başbaşa vakit geçirmedik. Aynı filmi izlemedik. Birlikte bir şehrin sokaklarında kaybolmadık. Yaralarımızı sarmadık. Çocukluk anılarımızı anlatmadık. Değdi mi tüm bunları kaçırmamıza?” sözleri karşısında Hülya gözyaşlarını tutamıyor.

Hülya ve Sarp arasında yaşanan kırılma anı ile dizinin bu akşam yayınlanacak bölümü merakla bekleniyor...

Başkalarının Hayatı bu akşam saat 20:00’de STAR’da!