Tuba Ünsal'dan Şok İhanet İtirafı: "Evimize Girip Çıkan En Yakın Arkadaşımla Aldattı!"

Tuba Ünsal'ın sevgilisini ve ülkeyi terk etme nedeni ortaya çıktı. Sevgilisi Emir Ulusoy'un kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını itiraf etti.

Tuba Ünsal'dan Şok İhanet İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-11-2026 10:05

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Gecenin Ucunda ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi iddialı projelerdeki başarılı performanslarıyla tanınan ünlü oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal geçtiğimiz aylarda aldığı radikal bir kararla magazin gündemini sallamıştı. Hem genç sevgilisi Emir Ulusoy'dan ayrılan hem de Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleştiğini açıklayan güzel oyuncunun bu ani kararının arkasındaki gizem nihayet çözüldü.

"Evimize Girip Çıkan En Yakın Arkadaşımla Aldattı!"

Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre Tuba Ünsal'ın hem ilişkisini hem de Türkiye'deki yaşamını noktalamasının ardında büyük bir sadakatsizlik ve ihanet skandalı yatıyor.

Bülent Cankurt kaleme aldığı yazısında olay yaratan gelişmenin detaylarını şu ifadelerle aktardı:

"Geçenlerde karşılaştığım Tuba Hanım, sonunda ihaneti itiraf etti. Emir Ulusoy'un kendisini evlerine girip çıkan çok yakın bir arkadaşı ile aldattığını söyledi. Hatta Emir Ulusoy da ihaneti kabul etmiş. Ancak çok ilginçtir ki Tuba Hanım, ipliğini pazara çıkarabilecekken, tüm ısrarlarıma rağmen ilişkisinin bitmesine neden olan o çok yakın arkadaşının ismini vermedi."

İhaneti Kabul Etti Ama O İsmi Sakladı

Genç sevgilisi Emir Ulusoy'un da yaşanan ihaneti kabul ettiğini belirten Ünsal gördüğü bu büyük kazığın ardından ilişkisini bitirerek radikal bir kararla yurt dışına taşınmıştı. Sosyeteyi ve magazin dünyasını sarsan bu olayın ardından Tuba Ünsal'ın evine giren o "çok yakın arkadaşın" kim olduğu ise büyük bir merak konusu haline geldi.

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