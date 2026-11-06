Murat Cemcir'den Şirketinin İflas Davası Hakkında Flaş Sözler!

Yapım şirketi TR 40 33 hakkında verilen iflas kararına Murat Cemcir'den ilk açıklama geldi. "Tebligat ulaşmamıştı gerekli itirazları yaptık" dedi.

Murat Cemcir'den Şirketinin İflas Davası Hakkında Flaş Sözler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-11-2026 09:04

Türk sinemasında milyonlarca izleyiciyi sinema salonlarına çeken dev gişe projelerine imza atan ünlü oyuncu Murat Cemcir sahibi olduğu yapım şirketi TR 40 33 Productions hakkında çıkarılan iflas kararıyla ilgili suskunluğunu bozdu. Geçtiğimiz aylarda İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin mali zorluklar yaşayan şirket için verdiği iflas hükmü magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken ünlü isimden ilk net açıklama geldi.

"Tebligat Ulaşmadı"

Dr. Seuss'un aynı isimli popüler çocuk romanından uyarlanan ve Türkçe dublajında başrolü üstlendiği Şapkalı Kedi filminin ön gösteriminde kameraların karşısına geçen Murat Cemcir basının yönelttiği zor sorulara samimiyetle yanıt verdi.

Şirketi hakkında verilen iflas kararından başlarda haberleri olmadığını belirten başarılı oyuncu sürecin hukuki boyutunu şu sözlerle anlattı:

"Şirketin yetkililerine ulaşmayan bir tebligat vardı. Bu da bizim haberdar olmadığımız bir konuydu. Fakat haberdar olduktan sonra avukatlarımız gerekli itirazlarını yaptılar. Süreç hukuki bir süreçte ilerleyecek. Ben bunun bizim faydamıza sonuçlanacağını düşünüyorum."

TR 40 33'ün Kritik Süreci

2016 yılında kurulan ve kısa süre içerisinde Türk sinema sektörüne iddialı bir soluk getiren TR 40 33 Productions özellikle Çalgı Çengi İkimiz ve Ailecek Şaşkınız gibi gişe rekorları kıran yapımlarla adını altın harflerle yazdırmıştı. Şirketin geleceğinin mahkemenin vereceği nihai hukuki kararla şekillenmesi beklenirken Murat Cemcir'in konuya dair inançlı ve rahat duruşu dikkat çekti.

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