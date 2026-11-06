Demet Özdemir'den Kırmızı Halıda Cesur Şov: Siyah Derin Dekolteli Elbisesiyle Büyüledi!

Netflix'in 10. yıl gecesine katılan Demet Özdemir siyah derin dekolteli elbisesi ve sütyensiz seçimiyle göz doldurdu. Tarzı sosyal medyayı salladı.

Demet Özdemir'den Kırmızı Halıda Cesur Şov: Siyah Derin Dekolteli Elbisesiyle Büyüledi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-11-2026 09:31

Eşref Rüya dizisinde gösterdiği performansla hafızalarımıza yer eden Demet Özdemir Cinlerin Düğünü isimli sinema filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncu önceki gün Netflix'in 10. yıl kutlamasına katıldı. Özdemir'in yeni tarzı ve kıyafet tercihi geceye damga vurdu.
 

Kısacık Saçları ve Derin Dekolteli Tarzıyla Nefes Kesti

 


Saçlarını kısacık kestirerek imaj değişikliğine giden Demet Özdemir, yeni tarzıyla ilk kez bir davette boy gösterdi. Ünlü aktrist gece için tercih ettiği derin göğüs dekolteli ve uzun siyah elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Sütyensiz tarzı ve kusursuz fiziksel uyumuyla kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

 

Sosyal Medyada Övgü Yağmuru

 

 

Demet Özdemir'in sosyal medyada da adından söz ettirmeyi başardı. Davet öncesi magazin muhabirlerinin çektiği görüntüler sosyal hesaplardan paylaşılınca güzel oyuncunu tarzına beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları başarılı oyuncunun son haline yönelik "Çok güzel", "Harika görünüyor", "Bu kadın başka güzel" ve "Her hali olay" gibi övgü dolu ifadeler kullanarak hayranlıklarını dile getirdi.

 

 

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