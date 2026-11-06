Melis Sezen'den Cesur Tarz Şovu: Kırmızı Derin Dekolteli Elbisesiyle Geceyi Salladı!

Netflix'in 10. yıl kutlamasına katılan Melis Sezen derin dekolteli kırmızı elbisesiyle geceye damga vurdu. Ünlü oyuncunun tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

Melis Sezen'den Cesur Tarz Şovu: Kırmızı Derin Dekolteli Elbisesiyle Geceyi Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-11-2026 09:28

Ekranların en enerjik ve iddialı isimlerinden biri olan Melis Sezen katıldığı son davette tercih ettiği cesur kıyafetiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Netflix'in Türkiye'deki 10. yıl kutlamasında boy gösteren güzel oyuncu kırmızı derin dekolteli ve dantel detaylı elbisesiyle tüm bakışları üzerine toplarken sosyal medyada da en çok konuşulan konuların başında yer aldı.

Netflix Gecesinde Kızıl Şıklık

Son dönemde Netflix platformunda yayınlanan Seni Tanıyorum dizisindeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Melis Sezen şık davetin en dikkat çekici isimlerinden biri oldu. Geceye özel olarak seçtiği cesur ve iddialı kırmızı elbisesiyle kırmızı halıda parlayan ünlü oyuncu hem zarafeti hem de dekolteli tarzıyla adeta bakana bir daha baktırdı.

Kariyerindeki projeler kadar her zaman stiliyle de magazin kulislerinin merkezinde yer alan Sezen bu kez sınırları zorlayan tercihiyle adından söz ettirmeyi başardı.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Melis Sezen'in sosyal medyada hızla yayılan gecedeki fotoğrafları kullanıcılar arasında adeta yorum yağmuruna tutuldu. Kimi hayranları oyuncunun cesur tarzını ve özgüvenini övgü yağmuruna tutarken birçok sosyal medya kullanıcısı ise kıyafetin aşırı dekolteli olmasına yönelik eleştirilerde bulundu.

Kombin hakkında yapılan yorumlar arasında "Gecelikle gelmiş gibi", "Giyinmeyi unutmuş", "Gerçekten gereksiz dekolte" ve "Bu defa olmamış" gibi eleştirel ifadeler dikkat çekerken güzel oyuncunun tarzı gün boyunca en çok tartışılan magazin konularından biri oldu.

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