Şoke Eden Olay: Bahar Candan Davetli Listesinde Olmadığı İçin İçeri Alınmadı!

Netflix'in 10. yıl kutlamasına ünlü isimler akın etti. Geceye katılmak için etkinliğin olacağı mekana gelen Bahar Candan ise içeri alınmadı. İşte olayın perde arkası...



Netflix, Türkiye'deki 10. yılını görkemli bir etkinlikle kutladı. Geceye ünlü isimler akın etti. Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir, Melis Sezen, Mert Ramazan Demir, Seda Bakan, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Manifest Grubu, Bergüzar Korel, Helin Kandemir, Cem Yılmaz, Barış Arduç ve Gupse Özay, Ajda Pekkan gibi çok sayıda ünlü isim davette boy gösterdi.

Bahar Candan Kapıda Bekledi

Davet için özel bir hazırlık yapan Bahar Candan ise içeri alınmadı. Ünlü ismin kapıda beklediği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Candan'ın isminin davetli listesinde olmadığı için içeri alınmadığı ileri sürüldü.

Kapıda bekleyen Bahar Candan ise kuaförde saçlarının yandığını ve bu yüzden geç kaldığını söyledi.



