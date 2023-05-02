Tuba Ünsal'dan sevgilisiyle dudak dudağa poz

Bir dönem Elisabeth Mas Vall ile evli olan Caner Karaloğlu ile aşk yaşamasıyla gündeme gelen ünlü model ve oyuncu Tuba Ünsal, iş insanı Serdar Turan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz yıl kasım ayında 14. Taşkent Uluslararası Film Festivali’ne birlikte katılan ikili aşklarını ilan etmiş, ardından da Kuruçeşme'de yürüyüş yaparken görüntülenmişti.



TATİLDEN KARELERİNİ PAYLAŞTI



Serdar Turan ile mutlu birlikteliği devam eden 41 yaşındaki oyuncu ve eski manken, bir süredir Endonezya'da sevgilisiyle tatil yapıyor. Tuba Ünsal, tatil pozlarıyla adından söz ettirdi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, sevgilisiyle çıktıkları aşk tatilinden romantik karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Serdar Turan ile dudak dudağa çekilen karesini 've aşk' notuyla paylaştı.

