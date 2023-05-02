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Gecce Magazin Haberleri

Tuba Ünsal'dan sevgilisiyle dudak dudağa poz

Kendisinden 7 yaş küçük olan iş insanı Serdar Turan ile birliktelik yaşayan Tuba Ünsal, sevgilisiyle çıktıkları Endonezya tatilinden romantik karelerini takipçileriyle paylaştı.

Tuba Ünsal'dan sevgilisiyle dudak dudağa poz
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-05-2023 08:02

Bir dönem Elisabeth Mas Vall ile evli olan Caner Karaloğlu ile aşk yaşamasıyla gündeme gelen ünlü model ve oyuncu Tuba Ünsal, iş insanı Serdar Turan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz yıl kasım ayında 14. Taşkent Uluslararası Film Festivali’ne birlikte katılan ikili aşklarını ilan etmiş, ardından da Kuruçeşme'de yürüyüş yaparken görüntülenmişti.

TATİLDEN KARELERİNİ PAYLAŞTI

Serdar Turan ile mutlu birlikteliği devam eden 41 yaşındaki oyuncu ve eski manken, bir süredir Endonezya'da sevgilisiyle tatil yapıyor. Tuba Ünsal, tatil pozlarıyla adından söz ettirdi. 

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, sevgilisiyle çıktıkları aşk tatilinden romantik karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Serdar Turan ile dudak dudağa çekilen karesini 've aşk' notuyla paylaştı. 

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