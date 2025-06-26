Tuba Ünsal’dan Emir Ersoy’a Aşk Dolu Doğum Günü Kutlaması

Tuba Ünsal, gönlünü kendisinden 10 yaş küçük iş insanı Emir Ersoy’a kaptırdı. 43 yaşındaki oyuncu, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Aşkını haykıran Ünsal, duygusal mesajıyla dikkatleri üzerine çekti.

“Dünya O Günden Beri Daha Güzel”

Aşk hayatıyla sıkça gündeme gelen Tuba Ünsal, 2024’ün son günlerinde yeni bir ilişkiye başlamıştı. Kendisinden 10 yaş küçük olan Emir Ersoy ile sürpriz bir aşka yelken açan Ünsal, ilişkilerini sosyal medyada ilan etti. Sevgilisinin doğum gününde yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Yılbaşından 3 gün önce... Dünya o günden beri daha güzel! İyi ki doğdun güzel sevgilim, senin olduğun her yer bahar bana. Şimdi hazırsan maceran başlıyor. Exit (çıkış) nerede göremiyorum!”

Bu sözleriyle aşkını tüm samimiyetiyle ifade eden oyuncu, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Üç Evlilik, İki Çocuk, Yeni Bir Sayfa

Tuba Ünsal, geçmişte üç evlilik yaptı. İlk evliliğini Cem Cantaş, ikinciyi Murat Pilevneli, üçüncüsünü ise gazeteci Mirgün Cabas ile gerçekleştirdi. Bu evliliklerden iki çocuğu bulunan Ünsal, bir süredir ekranlardan uzak. Ancak özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.