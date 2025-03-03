Tuba Ünsal yeni aşkını Dubai'de ilan etti

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, uzun süredir gizli tuttuğu aşkını sonunda ilan etti! Genellikle kendisinden genç erkeklerle yaşadığı ilişkilerle gündeme gelen Ünsal, bu kez 10 yaş küçük sevgilisi, inşaat şirketi sahibi Emir Ulusoy ile göz önüne çıkmaya karar verdi.

Dubai'den Aşk Dolu Paylaşım

Ekim ayından bu yana flört ettikleri konuşulan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ancak bu sessizlik bozuldu! Dubai'de tatil yapan Ünsal ve Ulusoy, romantik anlarını sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle çekilmiş fotoğraf ve videolarını kalp emojisiyle paylaşarak mutluluğunu gözler önüne serdi.

Bu paylaşım, ikilinin ilişkisini resmen doğrularken, hayranlarından da büyük ilgi gördü. Tuba Ünsal ve Emir Ulusoy’un birlikteliği şimdiden magazin gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Bakalım, ünlü çift ilerleyen günlerde aşklarını daha fazla gözler önüne serecek mi?