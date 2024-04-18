Tuba Ünsal: Şöhretin çilesi çok nasıl aklımı yitirmedim şaşırıyorum!

Oyuncu Tuba Ünsal, NTV'nin artık bir ekran klasiği haline gelen programı Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu. Tuba Ünsal, yaşanmış gerçek hikayelerle Empati kurarken, diğer taraftan da ailesi, çocukluğu, şöhret yolculuğundaki ilk günleri, çocuklarına ve yaşama dair çok özel sohbetiyle Empati'nin özel konukları arasındaki yerini aldı.

Tuba Ünsal: Şöhretin çilesi çok nasıl aklımı yitirmedim şaşırıyorum!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-04-2024 18:02

NTV'nin sevilen programı Empati'nin konuğu olan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, yaşadığı gerçek hikayelerle dolu bir sohbete imza attı. Programda Ahmet Mümtaz Taylan'ın sorularını yanıtlayan Ünsal, şöhret yolculuğu ve ailesiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Ünsal, şöhretin büyük bir ateş olduğunu ve aklını nasıl koruyarak bu noktaya geldiğini şaşırdığını belirtti. Çocukluk yıllarında babasının onun şöhreti yüzünden zorluklar yaşadığını ve bu durumun ailesine çok eziyet verdiğini dile getirdi. "Elalem nedercilerle çok uğraştık. Diyemedim ki ben gayet namusumla işimi yapıyorum. Üzerime atılan her şeyin tortusu kalırdı, hep yanlış mı yapıyorum derdim." sözleriyle yaşadığı zorlukları anlattı.

İlk evini 17 yaşında aldığını ve bunun için nasıl para biriktirdiğini anlatan Ünsal, bu süreçte yaşadığı zorlukları ve azmiyle dikkat çekti. Ailesinin koyduğu kurallara rağmen tek başına bir ev alarak bağımsızlığını kazandığını ifade etti.

VİZONTELE TUUBA

 

 

Ünsal, oyunculuk kariyerine adım attığı dönemlerde yaşadığı deneyimleri de paylaştı. Vizontele Tuuba filminde rol almanın kendisi için muazzam bir deneyim olduğunu ve yaşadığı zorluklara rağmen pes etmediğini belirtti. Ünsal, "Vizontele Tuuba'nın içinde olmak muazzam bir şey. Bir şeyler yapıyordum ama yılmıştım, azıcık para kazanıyordum. Kocaman İstanbul'da otobüslerleydim, üç vasıta değiştiriyordum. Ailemin benim yanımda benim paramla kalma parası yok, kazandığım parayla idame ettiremiyorum hiçbir şeyi. Vazgeçiyordum, dönüyordum! Yılmaz Erdoğan "sen dur ben film yapıyorum" dedi. Neredeyse asistanlıklarını yapıyordum, Demet Ablalara çaylarını götürüyordum. Necati Abim film öncesinde bana avans verip, harçlık vermişti. BKM Ailesi onlardan çok lazım dünyamıza" diye konuştu.

ÖZGÜ NAMAL SENİ GÖRDÜĞÜM ZAMAN MORALİM BOZULUYOR DERDİ

Ayrıca, sektöre benzer zamanlarda girdiği oyuncu Özgü Namal ile olan deneyimlerini paylaşarak onun başarısından da bahsetti: "Özgü Namal'la benzer zamanlarda sektöre girdik. Özgü'yle aynı reklam görüşmelerine giderdik, işte reklam seçmeleri felan... Seni gördüğüm zaman moralim bozuluyor çünkü sen seçiliyorsun diyordu. İyi ki reklamlarda devam eden bir insan olmayıp televizyona geçti o da... Çok başarılı."

ÇOCUKLARIM İKİNCE EL KIYAFETLE BÜYÜDÜLER

Son olarak, çocuklarını zorluklarla büyütmeyi tercih ettiğini ve onlara lüksü göstermeden mücadele etmeyi öğretmek istediğini vurgulayan Ünsal, çocuklarının da birbirleri için mücadele ettiğini ve ikisinin de bir oyuncak için tutturduğunu görmediğini dile getirdi.

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