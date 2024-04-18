Tuba Ünsal: Şöhretin çilesi çok nasıl aklımı yitirmedim şaşırıyorum!

NTV'nin sevilen programı Empati'nin konuğu olan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, yaşadığı gerçek hikayelerle dolu bir sohbete imza attı. Programda Ahmet Mümtaz Taylan'ın sorularını yanıtlayan Ünsal, şöhret yolculuğu ve ailesiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Ünsal, şöhretin büyük bir ateş olduğunu ve aklını nasıl koruyarak bu noktaya geldiğini şaşırdığını belirtti. Çocukluk yıllarında babasının onun şöhreti yüzünden zorluklar yaşadığını ve bu durumun ailesine çok eziyet verdiğini dile getirdi. "Elalem nedercilerle çok uğraştık. Diyemedim ki ben gayet namusumla işimi yapıyorum. Üzerime atılan her şeyin tortusu kalırdı, hep yanlış mı yapıyorum derdim." sözleriyle yaşadığı zorlukları anlattı.

İlk evini 17 yaşında aldığını ve bunun için nasıl para biriktirdiğini anlatan Ünsal, bu süreçte yaşadığı zorlukları ve azmiyle dikkat çekti. Ailesinin koyduğu kurallara rağmen tek başına bir ev alarak bağımsızlığını kazandığını ifade etti.



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