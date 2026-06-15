Tuba Ünsal Deniz Bisikletine Bindi, Ivana Sert Eşiyle Güneşlendi

Tuba Ünsal Bodrum'da deniz bisikletine binip pedal çevirirken modacı Ivana Sert eşi Sezer Demirci ile şezlongda güneş banyosu yaptı.

Tuba Ünsal Deniz Bisikletine Bindi, Ivana Sert Eşiyle Güneşlendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-06-2026 13:00

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte magazin dünyasının kalbinin attığı tatil cenneti Bodrum ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Kimi ünlü isimler arkadaş gruplarıyla eğlenceli anlar yaşarken kimileri ise sakinliğin ve ailece vakit geçirmenin tadını çıkarıyor. Ege sahillerinden yansıyan son karelerde ise güzellikleri ve tarzlarıyla yıllara meydan okuyan Tuba Ünsal ile Ivana Sert dikkat çekti.

Tuba Ünsal'ın Deniz Bisikleti Eğlencesi

Ekranların ve tiyatro sahnelerinin başarılı ismi Tuba Ünsal Bodrum tatilinde enerjik halleriyle formunu koruduğunu bir kez daha kanıtladı. Kalabalıktan uzakta, kendi başına vakit geçirmeyi tercih eden güzel oyuncu plajın neşe kaynağı oldu. Bodrum'da tek başına denize giren Tuba Ünsal da bir süre yüzdükten sonra deniz bisikletine binerek pedal çevirdi. Ege'nin serin sularında hem yüzen hem de deniz bisikletiyle spor yapan Ünsal fit görünümüyle çevredekilerin beğenisini topladı.

Ivana Sert ve Sezer Demirci Çiftinin Şezlong Romantizmi

Aynı plajda kulakları ve gözleri dolduran bir diğer isim ise ünlü modacı Ivana Sert oldu. Her daim şık tarzıyla adından söz ettiren Sert bu kez şezlong konforunda deniz havasının tadını çıkardı.  Plajda güneşin keyfini çıkaran modacı Ivana Sert'e de eşi Sezer Demirci eşlik etti. Ünlü isimlerin keyifli anları ise objektiflere böyle yansıdı.

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